Стали відомі нові подробиці навколо смерті відомої голлівудської актриси, колишньої нареченої Володимира Кличка, Гейден Панеттьєрі. Як виявилось, її бездиханне тіло знайшов брат скандального бойфренда-аб'юзера Браяна Гікерсона.

Зак Гікерсон, брат хлопця Гейден Панеттьєрі Браяна, близько 13:30 знайшов актрису у кріслі у вітальні помешкання. Про це пише TMZ.

За словами Зака, він не зміг розбудити Панеттьєрі, Гейден не подавала ознак життя. У цей момент його брат Браян спав у сусідній кімнаті.

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Саме Зак і Браян відразу зателефонували до служби порятунку 911. Вони повідомили диспетчеру, що не можуть привести Гейден до тями. У тій же розмові звучали слова про «передозування» та «зупинку серця».

Медики оперативно прибули на місце інциденту, вони майже годину проводили реанімаційні заходи та намагалися врятувати акторку. Відомо, що Гейден Панеттьєрі офіційно визнали померлою у присутності братів.

При цьому, за словами поліцейського, який перебував на місці подій, Зак виглядав дуже емоційним та схвильованим, коли Гейден намагалися врятувати. Тим часом Браян був спокійний, а хвилюватися почав лише, коли медики констатували смерть акторки.

Він також показав поліції сумку із ліками, які Панеттьєрі приймала на момент своєї смерті. Конкретні назви ліків не були вказані в поліцейському звіті, отриманому в розпорядження ЗМІ, хоча, ймовірно, дев’ять різних препаратів вилучили.

На численні запити ЗМІ брати Гікерсони з тих пір не відповідали. Як пише People, 19 серпня до їх помешкання навідувалися офіцери поліції. Правоохоронці відреагувала на запит щодо перевірки соціального забезпечення будинку, в якому проживають брати Гікерсони. Поліцейські прийшли до будинку близько 8:20 ранку, постукали у двері, почекали кілька хвилин, але їм ніхто не відкрив двері.

Як наголосили у поліції, виклик не був пов’язаний із розслідуванням смерті Гейден Панеттьєрі.

Нагадаємо, що Гейден Панеттьєрі раптово померла вдень 16 серпня. Вона не дожила до свого дня народження буквально кілька днів — 21 серпня їй мало виповнитися 37 років. На смерть відомої акторки вже відреагував її колишній наречений та батько її доньки Каї - Володимир Кличко. Також світлими спогадами про Гейден поділилися голлівудські зірки. Водночас мама Панеттьєрі зробила кілька сумнівних заяв на тлі смерті доньки та згадала у них Гікерсона.