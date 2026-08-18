«Пішла від нас надто рано». Періс Гілтон, Аліса Мілано та інші зірки відреагували на смерть Гейден Панеттьєрі

У Голлівуді намагаються оговтатися від страшної новини про смерть 36-річної акторки Гейден Панеттьєрі. Зірка серіалів Герої та Нешвіл раптово померла у своєму домі 16 серпня. Колеги актриси вшановують її пам’ять.

Знаменитості пригадують, якою була Гейден Панеттьєрі та вшановують пам’ять кінозірки. NV.ua зібрав реакції селебрітіз на смерть молодої актриси.

Володимир Кличко

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18 серпня на смерть своєї колишньої нареченої та матері його доньки Каї-Євдокії відреагував легендарний український боксер Володимир Кличко. Він написав, що його родина переживає час глибокого шоку та горя. Чоловік запевнив, що завжди розповідатиме їхній спільній доньці Каї про маму з глибокою повагою, аби дівчинка пам’ятала, якою людиною була Гейден.

«Вона покинула цей світ надто рано. Гейден, хоч і більше не була моєю партнеркою, залишалася важливою частиною мого життя та матір'ю нашої доньки Каї. Ніщо не зітре часів, які ми провели разом, ані місця, яке вона займала в нашому житті», — зворушливо написав Кличко.

Він також попросив поважати почуття та приватність родини.

Періс Гілтон

Відома світська левиця та спадкоємиця найбільшої у світі мережі готелів і курортів Hilton Періс Гілтон також відреагувала на смерть Гейден Панеттьєрі. Вона написала, що ця новина розбила її серце та опублікувала спільне фото з Панеттьєрі.

«Вона мала таку прекрасну душу — була такою талановитою, сильною, доброю, сповненою любові й світла. Неможливо повірити, що її більше немає. Я завжди берегтиму нашу дружбу, усі наші спільні спогади й ті особливі моменти, які ми пережили разом», — написала вона.

Гілтон також висловила свої співчуття сім'ї акторки та додала, що завжди любитиме Гейден: «Спочивай із миром, янголе. Нам так бракуватиме тебе».

Під дописом Гілтон інша голлівудська знаменитість Єва Лонгорія написала про Панеттьєрі: «Якою ж прекрасною душею вона була!».

Емма Робертс

Племінниця оскароносної акторки Джулії Робертс, зірка серіалів Американські історії жахів та Королеви крику Емма Робертс також поділилася спільними світлинами з Панеттьєрі.

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Вона назвала її дорогою подругою і зазначила, що завжди сумуватиме за нею.

Аліса Мілано

Зірка серіалу Всі жінки відьми написала довжелезний допис про Гейден Панеттьєрі. Вона пригадала, якою сміливою була акторка та яку активну життєву позицію займала. Зокрема, Мілано нагадала, як Гейден приїжджала на Євромайдан, щоб підтримати українців. Вона додала до допису спільне фото з Панеттьєрі і поділилася його історією.

«Я постійно повертаюся до цієї світлини й думаю про сміливість Гейден. Сподіваюся, люди пам’ятатимуть цю її рису, і вона не загубиться в інформаційному шумі, заголовках чи перетворенні публічних осіб на просто персонажів історій та об'єкти видовища», — наголосила Аліса Мілано.

Вона зазначила: задовго до того, як публічні особи почали масово висловлювати свою позицію, Гейден усвідомила просту й водночас складну істину: публічність — це не лише те, що тобі дають, а й те, чим можна поділитися з іншими.

«Вона ділилася своєю публічністю знову й знову заради справ, значущіших за неї саму. Вона вдавалася до прямих дій на захист прав тварин — зокрема, заходила у води Тайцзи, щоб протистояти вбивству дельфінів, цілком усвідомлюючи ризик арешту. Її почуття солідарності виходило далеко за межі власної країни. Під час протестів на Євромайдані вона підтримала українців, які вимагали демократичних змін, ставши пліч-о-пліч із ними в момент політичних потрясінь, що мали для неї й особисте значення», — пригадала знаменитість.

Водночас Мілано назвала найсильнішим, хоч і тихим, проявом її сміливості — відвертість щодо «речей, які багатьох привчають приховувати: домашнього насильства, післяпологової депресії, залежності, шляху до одужання та пережитого знущання».

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За словами Аліси Мілано, Панеттьєрі ділилася цим не заради легкості чи уваги, а тому, що розуміла: її мовчання може дорого коштувати іншим.

«Її активізм не був відшліфованим чи показовим. Він був інстинктивним, людяним, часом хаотичним, часто вразливим і завжди щирим. Вона була готова до дискомфорту, до того, що її не зрозуміють, і до того, щоб говорити тоді, коли світ ще не був готовий слухати», — емоційно написала знаменитість.

Зірка серіалу Всі жінки відьми також назвала Гейден талановитою акторкою та людиною, яка вміла використовувала свій голос. Вона зазначила, що та завжди була поруч, коли це було потрібно і палко вболівала за важливі для неї речі.

Вона висловила сподівання, що про те, як Панеттьєрі обирала свою позицію у світі в найважливіші моменти пам’ятатимуть.

«Спочивай із миром, Гейден. Ти заслуговувала на значно довше життя, а твоя сміливість заслуговує на те, щоб про неї пам’ятали», — підсумувала Мілано.

Кім Катрал

Зірка серіалу Секс і місто поділилася у своєму Instagram кадром зі спільних зйомок із Панеттьєрі. Вона лаконічно підписала його: «Спочивай з миром, дорога Гейден. Ти пішла занадто рано».

Френкі Муніз

Зірка популярного серіалу нульових Малкольм у центрі уваги, у кількох епізодах якого свого часу зіграла Гейден Панеттьєрі, теж відреагував на її раптову смерть.

Френкі Муніз, який виконав у серіалі головну роль, написав, що працював із Гейден над багатьма проєктами і проведений спільно з нею час завжди був чудовим.

«Дуже сумно чути новини про Гейден. У мене залишилося чимало чудових історій і спогадів, пов’язаних із нею. Сподіваюся, вона спочиває з миром», — зазначив він.

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Віола Девіс

Голлівудська акторка та лауреатка премій Оскар, Греммі, Еммі та Тоні Віола Девіс назвала Панеттьєрі надзвичайно обдарованою.

«Яким же дивовижним талантом ти була… Ти мала мудру душу й таке глибоке серце. Хотілося б, щоб світ мав більше часу з тобою, адже мені було неймовірно цікаво спостерігати, ким ти стаєш. Я бачила, як ти, мов прекрасний Фенікс, повстаєш із попелу. Твої випробування стали твоїм свідченням, а твоє свідчення — твоєю спадщиною. Про тебе пам’ятатимуть. Спочивай із миром, Гейден. Молюся за зцілення душ твоєї родини, твоєї доньки та всіх, хто тебе любив», — зворушливо написала вона.

На смерть Гейден Панеттьєрі відреагували її колеги по зйомках у серіалах Герої та Нешвіл. Так, Метт Лантер, який працював із нею над серіалом Герої, пригадав час, проведений разом на знімальному майданчику. За його словами, вони з Гейден багато сміялися разом, а новина про смерть колеги стала для нього болючою

Про Панеттьєрі також зворушливо відгукнулися: зірка Щоденників принцеси Гізер Матараццо, зірка Білого лотосу та Американської історії жахів Конні Бріттон, актриса Терін Меннінг, відома своєю роллю у серіалі Помаранчевий — хіт сезону.

Раніше емоційний допис про свою подругу Гейден у соцмережах залишила відома світська левиця, донька легендарного Оззі Осборна — Келлі Осборн.