«Ніщо не зітре часів, проведених разом». Володимир Кличко емоційно відреагував на смерть екснареченої та мами його доньки Гейден Панеттьєрі

Український боксер, колишній чемпіон у надважкій вазі Володимир Кличко відреагував на смерть своєї екснареченої та мами його доньки Каї-Євдокії — Гейден Панеттьєрі.

Він зазначив, що його родина переживає час глибокого шоку та горя. Про це Володимир Кличко написав на своїй сторінці в Instagram, додавши спільне фото з Гейден та донькою.

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«Повідомлення про трагічну смерть Гейден глибоко засмучує мене. Вона покинула цей світ надто рано. Гейден, хоч і більше не була моєю партнеркою, залишалася важливою частиною мого життя та матір'ю нашої доньки Каї», — зазначив він.

Кличко додав, що Панеттьєрі зуміла побудувала неймовірну кар'єру завдяки величезному таланту, «водночас стикаючись з темними сторонами дуже вимогливої ​​галузі».

«Ніщо не зітре часів, які ми провели разом, ані місця, яке вона займала в нашому житті. Щодо нашої доньки Каї, я завжди говоритиму про її матір з повагою та намагатимуся, щоб вона пам’ятала, якою людиною вона була», — додав спортсмен.

Він також висловив співчуття батькам колишньої нареченої, її друзям та шанувальникам. Кличко наголосив, що такі молоді і талановиті люди, як Гейден, не повинні так рано покидати цей світ.

Володимир також попросив усіх поважати почуття та приватне життя його родини в цей важкий час.

«Поки що це все, що я хочу сказати. Дякую всім, хто підтримує мою родину та висловлює свої щирі співчуття. Спочивай спокійно, Гейден. Нехай ти знайдеш вічний мир», — написав він.

Нагадаємо, що Гейден Панеттьєрі раптово померла вдень 16 серпня. Голлівудській актрисі було 36 років, до свого 37-го дня народження вона не дожила всього 5 днів. Наразі обставини її смерті розслідує поліція. Судмедексперт, який проводив розтин Панеттьєрі, повідомив, що не знайшов ознак насильницької смерті на її тілі.