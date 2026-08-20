Управління боротьби з наркотиками приєдналося до розслідування смерті Гейден Панеттьєрі — ЗМІ

Працівник Управління боротьби з наркотиками США приєднався до розслідування причин смерті відомої голлівудської акторки Гейден Панеттьєрі. У помешканні зірки раніше знайшли препарат-антидот від опіоїдів.

Про те, що працівник американського Управління боротьби з наркотиками (DEA) приєднався до розслідування причин смерті акторки повідомили поінформовані джерела видання TMZ.

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Раніше повідомлялось, що під час дзвінка у службу порятунку 911 стосовно стану Гейден Панеттьєрі пролунали слова «передозування» та «зупинка серця». Окрім того, у домі зірки знайшли препарат Наркан. Це засіб, який використовують при передозуванні опіоїдами.

Також бойфренд Панеттьєрі, який перебував у момент її смерті в домі, показав поліції сумку з ліками, які актриса вживала до своєї загибелі.

Водночас в офісі коронера округу Грінвілл зазначають, що розтин не виявив жодних слідів насильства чи фізичних травм, які могли б спричинити смерть акторки. Офіційну причину смерті мають оголосити після завершення всіх токсикологічних експертиз та слідчих дій.

Поки невідомо, чи дійсно заборонені речовини стали причиною смерті Панеттьєрі, але, вочевидь, агенти Управління боротьби з наркотиками виявили достатньо доказів, які вказують на можливе їх вживання, щоб приєднатися до розслідування.

В Управлінні боротьби з наркотиками США наразі не коментують ситуацію.