Американська акторка й колишня наречена Володимира Кличка Гейден Панеттьєрі померла у віці 36 років

Американська акторка Гейден Панеттьєрі , яка раніше була заручена з українським боксером Володимиром Кличком, померла у віці 36 років.

Про це повідомляє Associated Press із посиланням на заяву батька Панеттьєрі — Скіпа.

Батько, як і прессекретар Панеттьєрі, не назвали причини смерті.

«З глибоким сумом ми повідомляємо про трагічну смерть нашої улюбленої Гейден. Вона була неймовірним світлом і стихійною силою, що дарувала безмежну любов і радість усім, хто її знав, а також мільйонам глядачів, які бачили її на екрані», — йдеться в його заяві.

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Американська акторка та співачка Гейден Панеттьєрі (1989−2026) здобула широку популярність ще в юному віці завдяки ролям у серіалах Герої та Нешвілл, а також у фільмі Згадуючи Титанів і франшизі Крик. Окрім успішної акторської кар'єри, її ім'я протягом багатьох років залишалося в центрі уваги світової преси через гучний роман з українським боксером, ексчемпіоном світу у важкій вазі Володимиром Кличком.

Стосунки Панеттьєрі та Кличка розпочалися у 2009 році. Після короткотривалого розриву у 2011 році вони відновили роман у 2013-му й оголосили про заручини. У цей період акторка активно підтримувала Кличка, неодноразово відвідувала Київ і публічно висловлювала солідарність з українським народом під час подій Євромайдану.

У грудні 2014 року в пари народилася донька Кайя Євдокія. Народження дитини збіглося зі складним періодом у житті Панеттьєрі: вона зіткнулася з післяпологовою депресією та залежністю від алкоголю й опіоїдів, що розвинулася на її тлі. У 2018 році пара остаточно розірвала заручини.

Того ж 2018 року було ухвалено рішення передати основну опіку над Каєю Володимиру Кличку, після чого дівчинка переїхала жити до батька. Панеттьєрі зізнавалася, що це рішення далося їй дуже важко.

В останні роки життя Панеттьєрі активно дбала про своє ментальне здоров’я, пройшла курс реабілітації та повернулася до творчої діяльності. У 2026 році вона видала автобіографічну книгу, в якій детально описала свій шлях подолання залежностей, досвід материнства та особисті втрати, зокрема раптову смерть молодшого брата.