«Незалежна та мудра не по роках». Що розповідала Гейден Панеттьєрі про свою доньку від Кличка Каю-Євдокію

Голлівудська акторка Гейден Панеттьєрі раптово померла 16 серпня у США. Тривалий час вона жила на відстані від своєї єдиної доньки Каї-Євдокії.

Кая-Євдокія народилася у грудні 2014 року у стосунках Гейден Панеттьєрі та відомого українського боксера, колишнього чемпіона у надважкій вазі, Володимира Кличка. Через післяпологову депресію та загострення алкогольної і наркотичної залежностей актрисі довелося віддати повну опіку своєму екснареченому.

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Лише перші 4 роки життя Кая-Євдокія провела з мамою і татом. У 2018 році її батьки остаточно розійшлися, так і не відігравши весілля. Тоді ж Володимир Кличко забрав доньку в Україну, де сам займався її вихованням. Після 2022 року він вивіз Каю-Євдокію з Києва до Європи.

Гейден Панеттьєрі завжди з теплом та сумом згадувала про доньку. За її словами, період, коли їй довелось віддати повну опіку батьку дитини, був найважчим у її житті.

«Не бути з нею під одним дахом щодня — це найболючіший досвід у моєму житті, і важко описати всі шари емоцій, включаючи смуток, образу та гнів, які я відчувала через це», — згадувала акторка у своїх мемуарах Це я: Розплата, які вийшли у травні 2026 року.

Водночас голлівудська зірка наголошувала, що незважаючи на те, що вони роками жили окремо, її зв’язок з Каєю залишався «неймовірно міцним».

Гейден зізнавалася, що сумує через те, що не стала такою мамою, якою хотіла бути для своєї доньки, але водночас була щасливою бути мамою Каї. Вона називала дитину «найбільшим даром» свого життя та хизувалась, що дівчинка має найкращі риси від неї та тата Володимира.

Панеттьєрі також описала Каю як «талановиту та мудру не по роках». Акторка пишалася та розповідала, що дівчинка знає 5 мов, але сама до кінця не розуміє, наскільки це неймовірно.

У мемуарах Гейден хвалила свого колишнього нареченого Володимира Кличка, називаючи його чудовою людиною і дивовижним батьком для Каї.

Актриса розповідала, що її вагітність та пологи були дуже складними. Лікарі переймались, що плід розвивається з порушеннями. Панеттьєрі згадувала, як злякалася, коли акушер-гінеколог сказав їй, що руки та ноги її дитини, здається, не ростуть так швидко, як решта її тіла. Її направили до рентгенолога, і пізніше вона дізналася, що кінцівки її доньки в порядку, але лікарі були стурбовані розміром її голови. Акторці сказали, що у Каї мікроцефалія і що у неї потенційно можуть бути когнітивні порушення.

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Гейден Панеттьєрі із маленькою Каєю-Євдокією, 2017 рік / Фото: haydenpanettier у соцмережі X

На щастя, все обійшлося, проте пологи стали для зірки ще одним викликом. Панеттьєрі провели тригодинну операцію після того, як її кров не згорталася під час кесаревого розтину, а пізніше вона дізналася про інфікування матки.

Також Панеттьєрі згадувала про те, як відчула перші ознаки післяпологової депресії.

«Я завжди чула, що матері відчувають миттєвий приплив любові, щойно бачать свою дитину, але я нічого не відчувала», — згадувала вона.

Панетьєрі розповідала, що її «природний оптимізм і бадьорість» зникли, вона відчувала «повне затемнення емоцій, ніби душа померла». Після цього жінка підсіла на міцний алкоголь, часом вона прокидалась і це було єдиною думкою, що тримала її на плаву.

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Коли Каї було 4 місяці, Гейден вперше розпочала реабілітацію. В якийсь момент актриса зірвалася, тож їй довелося знову повернутися до лікування.

Період, коли Володимир Кличко взяв на себе повну опіку над донькою, Гейден згодом коментувала так: «Це було найважче, що я могла зробити. Але найкраще для моєї доньки. Мені було важливо переконатися, що з нею все гаразд, піклуватися про себе та знати, що я можу бути для неї гарною мамою. А іноді це означає відпустити».

В одному з інтерв'ю Панеттьєрі розповіала про захоплення своєї доньки. Так, за її словами, вони обидві люблять воду та захоплюються верховою їздою.

«Вона успадкувала мою любов до верхової їзди. Настільки, що вона була готова мчати галопом з раннього дитинства, забираючись на свого великого опудала бегемота і вдаючи, що бере участь у перегонах», — розповідала акторка.

Також вона казала, що донька дуже схожа на неї, хоч і «дуже незалежна, любить робити свою справу, любить бути нормальною».

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Мати і донька спілкувались переважно через FaceTime. Також відомо, що актриса приїжджала до Каї в Україну та проводила спільний час разом. Володимир Кличко не був проти побачень та зв’язку мами із донькою.