Згадувала про доньку і проводила час із друзями. Про що були останні дописи Гейден Панеттьєрі в Instagram
Гейден Панеттьєрі (Фото: haydenpanettiere/Instagram)
Американська акторка та колишня наречена Володимира Кличка Гейден Панеттьєрі несподівано померла у віці 36 років. У своїх останніх публікаціях у соцмережах зірка згадувала про доньку, а також – про чудовий час, проведений із друзями.
Останні дописи на Instagram-сторінці Панеттьєрі датовані останніми числами липня. Гейден опублікувала останнє фото 2 тижні тому, 27 липня.
На чорно-білій світлині вона разом із актором Рендалом Славіним. Вони обіймаються, а Гейден кокетливо підморгує та показує язика на камеру.
«Гарні часи з гарними друзями», — лаконічно підписала фото Панеттьєрі.
Рендал уже відреагував на смерть подруги і оприлюднив у своїх stories те саме фото, підписавши його: «Спочивай із миром, Гейден».
Під останнім дописом Панеттьєрі у соцмережі — тисячі коментарів. Прихильники не можуть повірити у раптову смерть 36-річної зірки. Вони пишуть, що Панеттьєрі надто молодою і надто рано відійшла у вічність.
Три тижні тому, 21 липня Панеттьєрі опублікувала в Instagram фото обкладинки журналу Momé із нею. Під дописом — уривок із матеріалу про акторку та її материнство. Там йдеться про те, що світ знав Гейден Панеттьєрі із заголовків новин, проте він не знав, якою вона була насправді.
«Коли народилася її донька, омріяне материнство виявилося зовсім іншим. Пологи, що ледь не стали фатальними. Післяпологова депресія, для якої Гейден тоді ще не мала слів. Відчуття порожнечі в житті, яке збоку здавалося ідеальним. Гейден розповіла про все це у своїх мемуарах This Is Me: A Reckoning. В ексклюзивному матеріалі для обкладинки Momé вона ділиться найважливішим посланням до інших матерів: можна любити свою дитину всім серцем і водночас не відчувати цієї радості», — мовиться у підписі до обкладинки.
Як розповідала Панеттьєрі у матеріалі виданню, саме мовчання про такий стан становить небезпеку, а просити про допомогу не є поразкою.
«Попри всі випробування, одне залишалося незмінним: вона завжди обирала свою доньку», — писали у журналі.
Зауважимо, що єдиною дитиною Гейден Панеттьєрі є донька Кая-Євдокія, яку вона народила від українського боксера у надважкій вазі Володимира Кличка. Саме він має повну опіку над дитиною та виховує її самостійно. Із мамою дівчинка час від часу бачилась та телефонувала їй.