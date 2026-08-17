Згадувала про доньку і проводила час із друзями. Про що були останні дописи Гейден Панеттьєрі в Instagram

Американська акторка та колишня наречена Володимира Кличка Гейден Панеттьєрі несподівано померла у віці 36 років. У своїх останніх публікаціях у соцмережах зірка згадувала про доньку, а також – про чудовий час, проведений із друзями.

Останні дописи на Instagram-сторінці Панеттьєрі датовані останніми числами липня. Гейден опублікувала останнє фото 2 тижні тому, 27 липня.

На чорно-білій світлині вона разом із актором Рендалом Славіним. Вони обіймаються, а Гейден кокетливо підморгує та показує язика на камеру.

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«Гарні часи з гарними друзями», — лаконічно підписала фото Панеттьєрі.

Рендал уже відреагував на смерть подруги і оприлюднив у своїх stories те саме фото, підписавши його: «Спочивай із миром, Гейден».

Рендал Славін вже відреагував на смерть подруги / Фото: Скриншот з Instagram randallslavin

Під останнім дописом Панеттьєрі у соцмережі — тисячі коментарів. Прихильники не можуть повірити у раптову смерть 36-річної зірки. Вони пишуть, що Панеттьєрі надто молодою і надто рано відійшла у вічність.

Три тижні тому, 21 липня Панеттьєрі опублікувала в Instagram фото обкладинки журналу Momé із нею. Під дописом — уривок із матеріалу про акторку та її материнство. Там йдеться про те, що світ знав Гейден Панеттьєрі із заголовків новин, проте він не знав, якою вона була насправді.⁠

«Коли народилася її донька, омріяне материнство виявилося зовсім іншим. Пологи, що ледь не стали фатальними. Післяпологова депресія, для якої Гейден тоді ще не мала слів. Відчуття порожнечі в житті, яке збоку здавалося ідеальним.⁠ Гейден розповіла про все це у своїх мемуарах This Is Me: A Reckoning. В ексклюзивному матеріалі для обкладинки Momé вона ділиться найважливішим посланням до інших матерів: можна любити свою дитину всім серцем і водночас не відчувати цієї радості», — мовиться у підписі до обкладинки.

Як розповідала Панеттьєрі у матеріалі виданню, саме мовчання про такий стан становить небезпеку, а просити про допомогу не є поразкою.⁠

«Попри всі випробування, одне залишалося незмінним: вона завжди обирала свою доньку», — писали у журналі.

Зауважимо, що єдиною дитиною Гейден Панеттьєрі є донька Кая-Євдокія, яку вона народила від українського боксера у надважкій вазі Володимира Кличка. Саме він має повну опіку над дитиною та виховує її самостійно. Із мамою дівчинка час від часу бачилась та телефонувала їй.