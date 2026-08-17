«Скаржилась на біль». Поліція розслідує смерть американської акторки та екснареченої Кличка Гейден Панеттьєрі

Смерть 36-річної зірки Героїв Гейден Панеттьєрі розслідує поліція. Американська акторка та колишня наречена Володимира Кличка раптово померла 16 серпня у віці 36 років.

Наразі невідомо, що стало причиною смерті Панеттьєрі, проте джерела у правоохоронних органах повідомили TMZ, що поліція відреагувала на інцидент за участю Гейден у неділю, 16 серпня. Наразі триває розслідування.

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Також джерела, наближені до акторки, повідомили ЗМІ, що в останній рік свого життя вона скаржилась на біль у спині.

Зазначимо, що про смерть Гейден Панеттьєрі стало відомо із повідомлення її тата. Подробиці смерті акторки наразі невідомі, а батько попросив про приватність, оскільки «родина потребує часу, щоб пережити цю неймовірну втрату».

У 2023 році раптово помер брат Гейден — Янсен Панеттьєрі. Йому було всього 28 років, а причиною смерті стала кардіомегалія (збільшенням розмірів і маси серця) у поєднанні з ускладненнями на аортальному клапані. Акторка важко переживала втрату молодшого брата.

Гейден Панеттьєрі найбільше відома за своїми ролями у серіалах Герої та Нешвіл, а також ролями у горрор-фільмах Крик 4 та Крик 6.

Панеттьєрі тривалий час зустрічалась та навіть була заручена із українським боксером у надважкій вазі Володимиром Кличком. У 2014 році у пари народилася спільна і єдина донька Кая-Євдокія. Її виховує Володимир Кличко.