Відомі перші висновки про смерть акторки. Судмедексперт провів розтин тіла Гейден Панеттьєрі

В офісі коронера округу Грінвіл завершили розтин тіла американської акторки Гейден Панеттьєрі, яка раптово померла 16 серпня у віці 36 років. Вже відомі перші висновки експертизи.

Експерт, який проводив розтин тіла голлівудської актриси Гейден Панеттьєрі, зробив попередній висновок. За його словами, на тілі жінки не було виявлено жодних ознак травм, які могли б призвести до смерті. Про це інформує Page Six.

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Причину та обставини смерті ще належить встановити після проведення додаткових досліджень. Розслідування раптової смерті 36-річної акторки триває. Наразі жодних додаткових подробиць не оприлюднюють.

Також офіс коронера округу Грінвіл підтвердив, що 16 серпня приблизно о 13:51 надійшов дзвінок до служби 911 із повідомленням про зупинку серця. На місце події прибули рятувальники та бригада швидкої медичної допомоги, які виявили жінку із зупинкою серця. Там підтвердили, що це була Гейден Панеттьєрі, її «знайшли без ознак життя в будинку, де вона тимчасово проживала».

Хоча медики розпочали розширені реанімаційні заходи, «спроби реанімації виявилися безуспішними». Смерть 36-річної Гейден Панеттьєрі констатували о 14:32.

Нагадаємо, що Гейден Панеттьєрі нещодавно випустила книгу власних мемуарів This Is Me: A Reckoning (Це я: розплата). У ній вона багато писала про післяпологову депресію та залежності, які їй довелось пережити. Також у книзі актриса часто згадувала про свою єдину доньку Каю-Євдокію та колишнього нареченого, українського боксера-важковаговика Володимира Кличка.