Бойфренд Гейден Панеттьєрі Браян Гікерсон, який був із нею у день смерті, зробив першу заяву

Хлопець-аб’юзер Гейден Панеттьєрі – Браян Гікерсон – зробив першу публічну заяву після раптової смерті актриси. Через адвоката він наголосив, що обставини смерті Гейден ще розслідують, але загибель актриси не мала насильницького характеру.

Заяву від імені Браяна Гікерсона зробив його адвокат Слоан Елліс, передає TMZ.

«Обставини смерті Гейден досі розслідуються, і важливо дати цьому розслідуванню тривати. Як уже повідомлялося публічно, поліція підтвердила відсутність ознак насильницької смерті», — наголосив він.

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За словами адвоката Гікерсона, «з поваги до близьких Гейден і через розслідування, яке триває, жодних додаткових коментарів наразі не буде».

Цікаво, що Елліс — колишній федеральний прокурор, який раніше тісно співпрацював із Управлінням боротьби з наркотиками (DEA) та ФБР. Це важлива деталь, оскільки нещодавно стало відомо про долучення співробітника Управління боротьби з наркотиками до розслідування обставин смерті Панеттьєрі.

У травні Гікерсон у коментарі виданню розповідав про їх стосунки з Гейден. Тоді вважалося, що вони більше не зустрічаються.

«Річ не в тому, з ким ти проводиш суботній вечір, а в тому, з ким ти проводиш всю неділю, а Гейден Панеттьєрі — дівчина неділі. Було б по-ідіотськи з мого боку не піти від неї та не дозволити їй процвітати у своїй кар'єрі. Тож нам, мабуть, не було б добре разом. Я хотів би побачити, що вона робитиме протягом наступних 30 років своєї кар'єри, вона завжди займатиме особливе місце в моєму серці… Ми хороші друзі», — сказав тоді він.

Нагадаємо, що Гейден Панеттьєрі раптово померла у неділю, 16 серпня у віці 36 років. У домі в Грінвіллі, що у Південній Кароліні, вона перебувала зі своїм хлопцем, який раніше відсидів за її побиття, — Браяном Гікерсоном. Тіло актриси на кріслі у вітальні знайшов брат Браяна Зак Гікерсон: Гейден не подавала ознак життя. Браян у цей час спав у сусідній кімнаті.

Брати відразу зателефонували до служби порятунку 911. Вони повідомили диспетчеру, що не можуть привести Гейден до тями. У тій же розмові звучали слова про «передозування» та «зупинку серця».

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Коли медики намагалися реанімувати Панеттьєрі, Зак виглядав дуже емоційним та схвильованим, а Браян — навпаки був спокійний. Хвилюватися він почав лише тоді, коли медики констатували смерть акторки. Він також показав поліції сумку із ліками, які Панеттьєрі приймала на момент своєї смерті.