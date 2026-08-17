Зіркове дитинство, стосунки із Кличком і депресія. Що відомо про Гейден Панеттьєрі, яка раптово померла у США

Американська акторка та колишня дівчина Володимира Кличка Гейден Панеттьєрі раптово померла у віці 36 років. Яким було життя зірки, що відомо про її особисте життя та останні ролі - читайте далі.

Гейден Панеттьєрі не стало 16 серпня. Причини її смерті наразі невідомі. NV.ua зібрав цікаві факти про життя акторки, її стосунки з донькою та колишнім нареченим і останні ролі у великому кіно.

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Зіркове дитинство та ролі, які принесли славу

Гейден Панеттьєрі народилася 21 серпня 1989 року у сім'ї пожежника Алана Панеттьєрі та колишньої акторки телесеріалів Леслі Воджел. У Гейден був молодший брат Янсен Панеттьєрі, який також був актором.

Зірковий шлях Гейден розпочався у дуже ранньому віці: вже у 4 місяці дівчинка позувала для фото друкованої реклами. Через 7 місяців юна акторка дебютувала на телебаченні у рекламі дитячої залізниці, а згодом знімалася у низці інших подібних роликів.

Першу роль у серіалі Панеттьєрі отримала у віці 4 років: вона знялася у мильній опері Одне життя, щоб жити, яка виходила на телеекранах з 1994 по 1997 роки. Згодом у 6 років Гейден почала паралельно зніматися у телесеріалі Дороговказне світло. В 11 років Панеттьєрі знялася у своєму першому повнометражному фільмі Згадуючи титанів. Її партнером по зйомках став Дензел Вашингтон. За роль доньки футбольного тренера у цьому фільмі вона отримала премію Молодого актора.

Після 8 класу актриса кілька місяців прожила у Південній Африці, там вона брала участь у зйомках стрічки Скажені перегони. У 15 років разом із Кейт Гадсон вона зіграла у фільмі Молода матуся.

Справжню популярність Панеттьєрі принесла роль Клер Беннет — чирлідерки, яка має надздібності до регенерації, у серіалі Герої. Телешоу виходило з 2006 по 2010 рік на NBC. У 2015 — 2016 роках вийшло невеличке продовження історії — мінісеріал Герої: Відродження. У ньому героїня Панеттьєрі з’явилась у двох епізодах.

Гейден Панеттьєрі також відома своєю роллю у серіалі Нешвілл. Вона зіграла там одну з головних ролей та з’явилась у 124 епізодах.

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У творчому доробку акторки — роль Кірбі Рід у двох частинах популярної горрор-франшизи Крик. Панеттьєрі знялася у Крик 4 та Крик 6.

Окрім того, Гейден Панеттьєрі знімалася у епізодах таких популярних проєктів, як Малькольм у центрі уваги та Закон і порядок: Спеціальний корпус. Також акторка озвучила героїв низки популярних мультфільмів: Життя комах, Робоцип, Скубі-Ду і король гоблінів.

Останні ролі акторки у великому кіно — зйомки у трилері Код Жовтий (Amber Alert) 2024 року, де вона виконала головну роль. У 2026 році на екрани вийшов ще один трилер за участю актриси під назвою Сомнамбула, у ньому вона також виконала головну роль, зігравши героїню на ім'я Сара. За сюжетом, жінка страждає на жахливі видіння, а її напади ходіння уві сні стають все більш інтенсивними та занурюють її у темряву.

Стосунки із Володимиром Кличком та післяпологова депресія

Як відомо Гейден Панеттьєрі 2 роки (з 2007 по 2009) зустрічалася із колегою по серіалу Герої Майло Вентімільєю.

У 2009 році вона познайомилась із Володимиром Кличком. Доленосна зустріч із українським боксером сталася на книжковій вечірці, яку організували їхні спільні друзі. Вперше про їхній роман заговорили через рік, у 2010-му. Тоді голлівудська акторка прийшла на поєдинок Володимира Кличка з Семюелем Пітером.

Спортсмен був старший від обраниці на 13 років, проте прихильників пари найбільше вражала їхня різниця у зрості. Зріст Гейден становив всього 153 сантиметри, а Володмира — 198 сантиметрів.

Пара відвідувала разом багато світських заходів у той період, тож таблоїди рясніли щасливими знімками закоханих. Проте, несподівано, у 2011 році Кличко та Панеттьєрі заявили про розрив.

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Так само несподівано у 2013-у пара дала своїм стосунках другий шанс, того ж року стало відомо про заручини іменитого боксера та голлівудської акторки.

У грудні 2013 року Гейден разом із Володимиром приїжджала в Україну та висловлювала свою підтримку учасникам Революції Гідності. Вона побувала на Майдані, а також познайомилась із мамою свого нареченого.

У 2014 році у пари народилася єдина дитина — донька Кая-Євдокія. Того ж року закохані планували весілля, проте через вагітність зірки його вирішили перенести. На публіці пара з’являлась все рідше, хоч Гейден і запевняла пресу, що у їхніх стосунках все гаразд. Згодом боксер знову переніс дату весілля, до якого фактично все було готово. Це завдало неабиякий удар емоційному стану Гейден. Про остаточне завершення стосунків Панеттьєрі та Кличко оголосили у 2018 році.

Після розриву з Володимиром Кличком Панеттьєрі зустрічалася із американцем Браяном Гікерсоном. Їхні стосунки були скандальними та аб’юзивними: чоловіка звинувачували в домашньому насильстві щодо Гейден. У 2021 року він визнав провину у завданні їй тілесних ушкоджень і отримав покарання.

Гейден Панеттьєрі страждала на післяпологову депресію. На тлі цього стану в акторки загострилась алкогольна залежність. Вона віддала повну опіку над донькою колишньому нареченому Володимиру Кличку. Відомо, що Кая-Євдокія якийсь час жила із батьком в Україні, проте після 2022 року він вивіз її за кордон. Гейден час від часу бачилася із дитиною та часто зідзвонювалась із нею.

Саме Гейден зазвичай розповідала пресі про доньку — про її захоплення, їхнє спілкування, безмежну любов та сум, який відчувала через те, що та перебувала далеко від неї. Водночас, Панеттьєрі висловлювала вдячність Володимиру Кличку за виховання Каї та називала його «неймовірним батьком».

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У 2023 році помер молодший брат Гейден — Янсен. Йому було всього 28 років, причиною смерті стала кардіомегалія у поєднанні з ускладненнями на аортальному клапані. Акторка важко переживала втрату брата.

У 2026 році побачила світ її книга This Is Me: A Reckoning (Це я: розплата). У своїх мемуарах Гейден Панеттьєрі пригадувала, як складно їй давався перший період після народження доньки. Зірка зізнавалась, що для неї надзвичайно важливим було стати ідеальною мамою та не повторювати тих помилок, які вчинила її рідна мати. Водночас, коли всі її плани зруйнувались та настала післяпологова депресія, вона «повністю втратила контроль над собою та своїм життям».

Панеттьєрі відверто зізналася, що кілька разів проходила реабілітацію через алкогольну залежність. Актриса розповідала, що відчувала повну безпорадність, коли передала опіку над донькою колишньому нареченому. Гейден дуже часто згадувала про доньку і у своїй книзі, і в інтерв'ю, і у дописах в соцмережах.

Так, передостання публікація Панеттьєрі в Instagram пов’язана з донькою Каєю-Євдокією. Акторка знялася для обкладинки журналу Mome, якому розповіла про післяпологову депресію і те, як «завжди обирала доньку, попри всі випробування».

Проблеми зі здоров’ям

На тлі залежностей у Гейден Панеттьєрі виникла низка проблем зі здоров’ям. У 30 років вона мала серйозні проблеми із печінкою та жовтяницю, у зірки випадало волосся, зростала вага та мучила сильна слабкість. Також у неї була травма нервової системи, через яку акторку частково паралізувало нижче талії: якийсь час вона не могла повноцінно рухати стопою та пальцями ніг.

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Попри це, Панеттьєрі проходила реабілітацію та активно працювала над покращенням свого фізичного стану.

У 2024 році Гейден запідозрили у зриві та поверненні до алкоголю. Шанувальники звернули увагу на «скляний погляд» акторки та її дивне мовлення під час інтерв'ю журналу People. Проте Панеттьєрі заявила, що за 2 дні до зйомок не спала, оскільки доглядала за своїм песиком, якому зробили операцію. Також вона додала, що зйомки тривали 8 годин, тож під кінець вона дійсно виглядала втомленою.

Несподіваний камінг-аут

У травні 2026 року Гейден Панеттьєрі заявила про свою бісексуальність.

Вона назвала це тим, чим «ніколи не могла поділитися зі світом, бо ніколи не було відповідного моменту». Вона зазначила, що відчувала симпатію до дівчат давно, проте боялася, що якщо буде чесною, всі подумають, ніби вона просто піддалася модній тенденції.

Акторка пояснила, що ця тема була дуже складною для неї, і вона не знала раніше, як правильно про це розповісти.

У цьому ж інтервʼю вона зізналася, чому вони з Володимиром Кличком так і не одружилися, попри підготовку до весілля. Також вона розповіла, як екснаречений запропонував їй відмовитися від опіки над донькою.