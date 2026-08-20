«Дуже чекала на зустріч». Панеттьєрі збиралася до доньки в Німеччину, щоб разом відсвяткувати день народження

Перед своєю раптовою смертю Гейден Панеттьєрі планувала навідатися до доньки у Німеччину найближчими днями. Разом із нею вона хотіла відсвяткувати свій 37-й день народження 21 серпня.

Гейден Панеттьєрі збиралася приїхати до доньки Каї-Євдокії у Німеччину та провести там із нею тиждень. Про це Page Six повідомило джерело, близьке до акторки.

«Вона планувала провести тиждень свого дня народження, відвідуючи свою доньку в Німеччині. Вона була так рада її побачити і всім розповідала, як сильно чекає на можливість провести з нею час», — розповів співрозмовник видання.

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21 серпня Гейден Панеттьєрі мало виповнитися 37 років, вона раптово померла за 5 днів до свого дня народження — 16 серпня.

Перукар і близький друг Панеттьєрі Ерік Ореллана розповів, що ще кілька місяців тому, коли вони бачились із нею востаннє, Гейден із захопленням розповідала про бажання поїхати у відпустку та відвідати свою доньку.

«Вона говорила про те, як хоче поїхати у відпустку і побачити свою доньку. Її донька завжди була її абсолютним пріоритетом. Вона так її любила», — сказав друг акторки.

Ореллана додав, що Гейден часто показувала йому фотографії Каї та ділилася історіями про неї: «Її донька була абсолютним світлом її життя. Вона так сяяла, коли говорила про неї. Все, що вона робила, оберталося навколо неї».

Кая-Євдокія — єдина донька акторки від українського боксера, колишнього чемпіона-важковаговика Володимира Кличка. Зараз дівчинці 11 років. У 2018 році Панеттьєрі добровільно передала Кличку повну опіку над донькою.

У той час Гейден боролася із важкими наслідками післяпологової депресії та спровокованими цим станом алкогольною і опіоїдною залежностями. Акторка часто приїжджала в Україну, де Кая мешкала з батьком до 2022 року, аби провести час із донькою, а також спілкувалась із нею по FaceTime.

Нагадаємо, Гейден Панеттьєрі раптово померла вдень 16 серпня. Тіло акторки знайшов брат її бойфренда Зак Гікерсон у будинку в Грінвіллі, що у Південній Кароліні. Сам бойфренд акторки Браян Гікерсон, який свого часу відсидів за її побиття у в’язниці, теж був у домі та спав у сусідній кімнаті.

Чоловіки зателефонували у службу порятунку 911. Медики годину намагалися реанімувати Гейден Панеттьєрі, проте всі спроби виявилися марними. Наразі триває розслідування обставин її смерті. Судмедексперт, який проводив розтин тіла акторки, повідомив, що смерть не мала насильницького характеру.