«Вирішила поділитися зі світом». Акторка і екснаречена Кличка Гейден Панеттьєрі зробила камінгаут

В інтервʼю Us Weekly Гайден зазначила, що її бісексуальність — це те, чим вона ніколи не могла поділитися зі світом, бо «ніколи не було відповідного моменту».

«Або я була занадто молода, і мене змушували завжди бути ідеальною. Мене не заохочували просто бути собою. Потім настав період, коли здавалося, що люди, особливо жінки, які відкрито заявляли про свою бісексуальність або симпатію до дівчат, просто піддавалися модній тенденції. Я боялася, що якщо буду чесною, це буде схоже на те, ніби я просто піддалася загальній хвилі», — сказала вона.

Реклама

Акторка пояснює, що ця тема була дуже складною для неї, і вона не знала, як правильно про це розповісти.

«Сумно, що мені довелося чекати до 36 років, щоб поділитися цією частиною себе, але краще пізно, ніж ніколи, правда?», — додала акторка.

Вона також пробувала зустрічатися з жінками, але це було складно через пильну увагу папараці до неї.

«У мене майже не було особистого простору. Я зустрічалася з жінками. Ще в дитинстві мені набагато більше подобалися жінки, ніж чоловіки. Я досліджувала це, але оскільки нікому про це не розповідала, у мене не вистачало сміливості повністю емоційно зануритися. Бо якщо б закохалася, я б не хотіла це приховувати», — пояснила вона.

Зараз Гайден Панеттьєрі відкрито називає себе бісексуалкою.

У цьому ж інтервʼю вона розкрила, чому вони з Володимиром Кличком так і не одружилися, попри підготовку. Також вона розповіла, як колишній боксер запропонував їй відмовитися від опіки над донькою.