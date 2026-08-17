«Знайшла знайома». Поліція повідомила обставини смерті акторки та екснареченої Володимира Кличка Гейден Панеттьєрі

У понеділок, 17 серпня, стало відомо про смерть акторки , співачки та колишньої нареченої українського боксера Володимира Кличка, матері його доньки Гейден Панеттьєрі. Поліція огосила перші результати огляду місця смерті.

Як повідомляє Page Six, смерть зірки серіалу Герої Гейден Панеттьєрі не мала «ознак кримінального злочину».

Повідомляється, що Гейден Панеттьєрі знайшла без ознак свідомості в її квартирі у місті Грінвілл у штаті Південна Кароліна її знайома. Це сталося близько 13:50 у неділю, 16 серпня.

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«Після прибуття [рятувальників] їй було надано медичну допомогу; проте людина, яку пізніше ідентифікували як Гейден Панеттьєрі, була оголошена мертвою на місці події», — повідомив NBC News речник поліції Грінвілла.

«Справу розслідує поліцейське управління Грінвілла спільно з офісом коронера округу Грінвілл. Попереднє розслідування не виявило жодних ознак насильницької смерті чи підозрілих обставин. Знайома Панеттьєрі зателефонувала за номером 911», — йдеться в повідомленні поліції.

Причина смерті поки не розголошується, адже розслідування триває.

«Ми маємо дізнатися більше завтра», — повідомила представниця Гейден Панеттьєрі Кейсі Кітчен.

Також повідомляється, що незадовго до смерті вона прилетіла з Лос-Анджелеса літаком разом зі свої бойфрендом, Брайаном Хікерсоном.

Гейден Панеттьєрі було 36 років. Она стала популярною в юному віці завдяки ролям у серіалах Герої та Нешвілл, а також фільмі Згадуючи Титанів та франшизі Крик. Крім того вона опинилася в центрі уваги завдяки своєму роману з українським боксером, ексчемпіоном світу у важкій вазі Володимиром Кличком.

Вони почали зустрічатися у 2009 році, розірвавши стосунки у 2011-му, проте відновивши роману в 2013-му. У грудні 2014 року в пари народилася донька Кайя Євдокія. У 2018 році пара розвірвала заручини. Однією з причин стала післяродова депресія Панеттьєрі, яка викликала залежність від алкоголю та опіоїдів. Опіку над донькою суд присудив Володимиру Кличку.

У 2026 році вона видала автобіографічну книгу, в якій детально описала свій шлях подолання залежностей, досвід материнства та особисті втрати, зокрема раптову смерть молодшого брата.