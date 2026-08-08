«Не звик ходити з масками». Боєць ММА Георгій Ґудзь прокоментував своє виключення з фотопроєкту GUNIA

Обличчям літери «Ґ» обрали чемпіона світу з ММА, але після скандалу його прибрали з фотопроєкту. У Мережі звернули увагу на те, що Ґудзь публікує в Instagram дописи під пісні російських виконавців, а також має фото з російським репером Гуфом. Бренд GUNIA визнав свою помилку та перепросив.

Реклама

Гудзь зробив суперечливу заяву, чим викликав ще більшу хвилю критики. «Жива риба пливе проти течії, а мертва — за течією! Люди, які підлаштовуються під думку суспільства, ніколи не стануть сильними особистостями, а тим паче лідерами. Я такий, який є: не звик носити маски, але для країни зробив більше, ніж 99% людей, які сидять по той бік екрана. Можливо, час зрозуміти просту річ: ви знаєте лише ту версію людини, яку вам показали, а справжня історія завжди залишається за кадром. Ті, хто знає мене особисто, обізнані про мої життєві цінності та принципи! Я не намагаюся подобатися всім: усього, чого я досяг, це виключно завдяки моїй праці, а також зусиллям моїх рідних і команди. Тому я точно нікому нічого не винен — моя справа бути чемпіоном. Тож прошу: або допомагайте мені наближатися до мети, або не заважайте. Це не я прийшов до бренду з проханням взяти мене, це вони попросили мене стати обличчям їхнього проєкту. Якщо ви запрошуєте людину за її ім'я, досягнення та особистість, майте сміливість залишитися з цим вибором, коли навколо здіймається галас», — написав спортсмен.

Бренд GUNIA прибрав Георгія Гудзя з фотопроєкту до Дня Незалежності / Фото: instagram.com/gudzchamp

У коментарях бійця ММА розкритикував Анатолій Анатоліч. «Друже, ти дійсно гідний спортсмен. Але маєш розуміти, що за публічністю стоїть відповідальність. 99% спортсменів це розуміють. Те що тобі не близька українська ідентичність — то біда, хоча це база. І навіть не про мову. Але є проста база — не толерувати тих, хто допомагає вбивати твоїх земляків. Коли ти постиш відео під Басту ти кажеш малим, які на тебе дивляться і беруть приклад — це норм. Слухайте дядьку, який купує екіпірування російським солдатам. Ну хоч трішки має бути в голові розуміння що відбувається. Хто ворог, і що означає представляти свою країну на арені. Таку а**нею можна написати тільки коли не відбиваєш д*пля взагалі що відбувається», — зазначив шоумен і блогер.

Реклама: