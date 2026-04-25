Через кілька днів після старту знімання. Гелена Бонем Картер покинула четвертий сезон серіалу Білий лотос
Гелена Бонем Картер покинула 4-й сезон серіалу Білий лотос (Фото: REUTERS/Peter Nicholls)
Британська акторка Гелена Бонем Картер покинула знімання четвертого сезону серіалу Білий лотос лише через кілька днів після початку виробництва на півдні Франції. Про це повідомляє People.
HBO випустило заяву, в якій оголосило про відхід Картер із серіалу через творчі розбіжності, пов’язані з її роллю.
«На початку знімання 4-го сезону Білого лотоса стало очевидно, що персонаж, створений Майком Вайтом для Гелени Бонем Картер, не відповідав образу на знімальному майданчику. HBO, продюсери й Майк Вайт засмучені тим, що їм не вдасться попрацювати з Картер, але залишаються її відданими прихильниками й дуже сподіваються незабаром попрацювати з легендарною акторкою над іншим проєктом. Роль Картер переосмислено, зараз її переписують, і найближчими тижнями буде визначено заміну», — йдеться у заяві представника HBO.
У четвертому сезоні 59-річна Картер мала приєднатися до зіркової акторської команди, до якої входять Гізер Грем, Сандра Бернхард, Венсан Кассель, Стів Куган і Розі Перес. «Персонаж, створений Майком Вайтом для Гелени Бонем Картер, не вписувався у загальну картину на знімальному майданчику», — додав телеканал TMZ.
Новий сезон знімають на Французькій Рив'єрі, в таких місцях, як Канни, Сен-Тропе і Монако. Частина фільмування пройде у Парижі, але сюжетна лінія, пов’язана з Каннським кінофестивалем, в основному розгортатиметься на Лазурному березі. Знімання відбудуться у готелі Airelles Château de la Messardière в Сен-Тропе, який називатиметься White Lotus du Cap, і у готелі Hôtel Martinez, який отримає назву White Lotus Cannes. Раніше знімання антологічного серіалу проходили на реальних курортах Four Seasons: перший сезон — на Гаваях, другий — в Італії, а третій — у Таїланді.