Ілюзія різьбленого мармуру. Гайді Клум перетворилася на знамениту статую Завуальована весталка Рафаеля Монті на Met Gala 2026

Німецька модель Гайді Клум, відома своїм неймовірними перевтіленнями на Геловін, вразила появою на Met Gala 2026 в образі знаменитої мармурової статую Завуальована весталка італійського скульптора Рафаеля Монті.

У музеї Метрополітен у Нью-Йорку відбулося найбільш вражаюче модне дійство року — бал Інституту Костюму Met Gala 2026. Темою балу стало Мистецтво Костюму.

Натхненням для свого костюма для балу Гайді Клум обрала скульптуру італійського художника Рафаеля Монті Завуальована весталка, вирізьблену з білого мармуру. Скульптура була створена 1847 року.

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Фото: REUTERS/Daniel Cole

Завувальована весталка, Рафаель Монті / Фото: Veiled Vestal

Модель розповіла про створення свого костюму в Instagram.

Над образом Гайді Клум працював американський візажист, тричі номінант на Оскар в категорії Найкращий грим і зачіска Майк Маріно. Матеріалами для створення костюму стали тканина, латекс і спандекс.

Щоб підтримати ілюзію мармуру Гайді Клум одягла сірі контактні лінзи, пофрабувала у сірий колір руки, обличчя і навіть зуби.

Фото: REUTERS/Daniel Cole

Фото: REUTERS/Daniel Cole

«Я люблю моду, я люблю мистецтво, і особливо люблю, коли ці два поняття поєднуються. Натхненний позачасовою красою Завуальованої весталки Рафаеля Монті, цей образ розмиває межу між модою та образотворчим мистецтвом. Витвір модного мистецтва, переосмислений у русі. Кожна складка, кожен контур, кожна деталь навмисні, вони вловлюють як силу, так і м’якість таким чином, що це здається майже неможливим. Унікальний дизайн, який не просто одягає тіло, а перетворює його на мистецтво», — написала Гайді Клум.