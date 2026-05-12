Спілкуються по FaceTime. Гейден Панеттьєрі спростувала чутки про те, що вона «кинула» доньку від Володимира Кличка

Американська акторка Гейден Панеттьєрі, яка нещодавно зробила камінгаут, відреагувала на чутки про те, що вона «кинула» свою доньку Каю-Євдокію, яка народилася у стосунках з Володимиром Кличком.

Гейден Панеттьєрі стала гостею на подкасті Джея Шетті On Purpose 11 травня.

«Думка про те, що хтось може подумати, що я просто віддам свою дитину і з цим змирюся, розбиває серце», — сказала Гейден.

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Після народження доньки у грудні 2014 року Панеттьєрі зіткнулася з важкою постпологовою депресією. При цьому ані Кличко, ані її рідні не розуміли, через що вона проходить. Гейден розкритикувала твердження про те, що її примушували до лікування. За словами зірки серіалу Нешвілл, вона сама шукала допомоги.

Фото: Jay Shetty Podcast/YouTube/скриншот із видео

Акторка додала, що «спалила б світ» заради Каї. Але, коли Володимир Кличко запропонував, аби донька жила з ним у Європі, поки Гейден лікується. Тож Панеттьєрі прийняла «неймовірно важке» рішення відмовитися від опіки.

«Це перетворилося на жахливий цикл років боротьби з депресією, тривогою, алкоголізмом та зловживанням психоактивними речовинами, а я просто намагалася знайти вихід із цієї темряви. Тоді, коли я нарешті одужала, зрозуміла, що було б несправедливо та егоїстично з мого боку намагатися вирвати її з цього життя, яке вона мала», — додала акторка.

Наразі Гейден та Кая-Євдокія спілкуються по FaceTime. Акторка відвідує доньку в Європі.

Минулого тижня Us Weekly, де вона розкрила свою бісексуальність та пояснила, чому їхнє весілля з Кличком не відбулося.