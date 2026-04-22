Британські таблоїди повідомляють про заручини співака Гаррі Стайлза з Зої Кравіц після того, як американську акторку помітили з обручкою на безіменному пальці.

Про це повідомляє The Sun.

Папараці помітили пару в Лондоні, коли вони цілувалися в автомобілі. Згодом Кравіц помітили на виході із кавʼярні. На її безіменному пальці лівої руки була каблучка з масивним діамантом.

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«Гаррі та Зої виглядають такими закоханими, а в неї на безіменному пальці величезний діамант. Він такий джентльмен і підвів її до машини, що чекала, перш ніж нахилитися і поцілувати. Коли вона пішла, Гаррі помахав їй рукою. На обличчі Зої грала широка посмішка. Ви не могли не помітити обручку на її пальці. Він просто величезний», — розповів очевидець.

Водночас за даними видання, акторка залишається в одному з готелів Лондона, а Гаррі живе у власному будинку в Гемпстеді.

Чутки про те, що Гаррі Стайлз та Зої Кравіц зустрічаються зʼявилися у серпні минулого року після того, як пару разом помітили в Римі.

Інсайдери стверджують, що вони разом провели Різдво — спочатку в родинному домі Стайлза у Чеширі, а на Новий Рік полетіли на Багами.

У березні Гаррі Стайлз випустив новий альбом — Kiss All the Time. Disco, Occasionals. Цього року він вирушить у світове турне з багатоденними резиденціями у семи містах. Тур під назвою Together, Together розпочнеться 16 травня з 10 концертів в Амстердамі.

Далі артист дасть 12 концертів у Лондоні на стадіоні Вемблі, де, як очікується, він побʼє кілька рекордів. Після чого у нього заплановані чотири концерти в Сан-Паулу, Бразилія; шість у Мехіко; 30 концертів у нью-йоркському Медісон-сквер-гарден; три вечори в Мельбурні, Австралія, та два в Сіднеї.