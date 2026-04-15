Син колишнього президента США Джо Байдена Гантер не живе в країні з того часу, як його батько покинув Білий дім у січні 2025.

Про це повідомляє People.

6 квітня адвокат Байдена Баррі Коберн подав до суду документ щодо несплачених судових витрат. У ньому зазначено, що син експрезидента живе за кордоном.

Реклама

Адвокат відмовився коментувати, куди саме переїхав Байден-молодший. Але на подкасті Wide Awake в листопаді 2025 року чоловік розповів, що живе на дві країни — у США та Південній Африці, а саме в Кейптауні.

Його нинішня дружина, Мелісса Коен Байден, родом з цієї країни, але після одруження у 2019 році подружжя проживало у Каліфорнії.

Читайте також: Сина Джо Байдена позбавили права займатися адвокатською діяльністю в Коннектикуті

«Я завжди обіцяв, що ми проведемо тут деякий час. Я шалено закохався в Кейптаун. Ви, хлопці, не знаєте, як вам тут добре. Це найгарніше місто у світі», — сказав Байден на подкасті.

Гантер також зазначив, що більшість будинків у Малібу, де він орендував житло, згоріли під час пожежі у січні 2025 року, тому вони не можуть повернутися.

Крім цього, Дональд Трамп достроково скасував захист Секретної служби для Гантера та його сестри Ешлі у березні 2025 року. Приводом для цього рішення стали фото, зроблені Гантером у Південній Африці. Адміністрація Трампа звинувачує уряд країни у «геноциді білих».

Читайте також: Меланія Трамп пригрозила сину Байдена судом

«Гантер Байден мав захист Секретної служби протягом тривалого періоду, і все це оплачувалося платниками податків Сполучених Штатів. У цій групі є аж 18 осіб, що смішно! Наразі він відпочиває, як не дивно, у Південній Африці, де права людини гостро ставляться під сумнів», — писав він.

На початку квітня Ешлі Байден опублікувала фото зі родинного святкування Великодня у Каліфорнії. На знімках видно Гантера та його сімʼю.