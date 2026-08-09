Розкутий етнос. Катя Сільченко, Вікторія Маремуха та Мішель Андраде похизувалися ефектними образами на фестивалі Вирій. Простонеба

У неділю, 9 серпня, завершить свою роботу етноелектронний фестиваль Вирій. Простонеба. У перший день фестивалю зіркові гості продемонстрували ефектні образи, що містили етнодеталі.

На фестивалі всі гості дотримуються дрес-коду. В основі образів — розкуте етно, етнофутуризм, дикість, природа, свобода. Фестиваль відбувається у Києві вдруге. Його організаторкою є засновниця Куражу, бізнесвумен Альона Гудкова. Над театральним перформансом працювали режисери Іван Уривський, Тетяна Костинюк і Максим Свець. За основу взято мотиви повісті Ольги Кобилянської У неділю рано зілля копала.

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8 серпня на live-сцені виступили NAZVA, Крихітка x HORROR ХОР, Святослав Вакарчук і Марина Круть. На електронній сцені — Holly North, KADIRISTY та Biggi Veira — GusGus DJ Set. 9 серпня на головну сцену вийшли ONUKA, The Maneken, Vivienne Mort, The ВЙО, Олег Скрипка з гуртом Воплі Відоплясова.

8 серпня на live-сцені виступили NAZVA, Крихітка x HORROR ХОР, Святослав Вакарчук і Марина Круть. На електронній сцені — Holly North, KADIRISTY та Biggi Veira — GusGus DJ Set. 9 серпня на головну сцену вийшли ONUKA, The Maneken, Vivienne Mort, The ВЙО, Олег Скрипка з гуртом Воплі Відоплясова.

Фото: NV

Зіркові гості фестивалю продемонстрували ефектні образи. Дизайнерка та засновниця бренду the COAT by Katya Silchenko Катерина Сільченко обрала ансамбль, що складався з в’язаного топа, штанів із делікатним мереживом і вінка зі стрічками. Чемпіонка України, Європи та світу з гімнастики Наталія Татарінцева одягла комбінезон із бахромою та головний убір із пір'ям. Блогерка Вікторія Маремуха відвідала фестиваль із сином Лукою. Мішель Андраде створила образ із речами від українського бренду SKINZ.

Наталія Татарінцева та Женя Кот / Фото: instagram.com/tatarintseva.kot

Фото: instagram.com/tatarintseva.kot

Катя Сільченко / Фото: instagram.com/katyasilchenko

Вікторія Маремуха з сином / Фото: instagram.com/vicky_mare

Вікторія Маремуха та Альона Гудкова / Фото: instagram.com/vicky_mare

Режисер Алан Бадоєв обрав образ від українського бренду LUVI. «Колись це явище будуть вивчати. Цей феномен стане однією з головних рис в історії спротиву України, боротьби за власну ідентичність. Як за декілька років війни постала культура, та сама ідентичність. Як у болю та жорстокості зростає енергія, сильніша за все. Вона як вода, з якої ми створені. Попри все, ця хвиля тримає нас. Вона не дає скоритися та знесилитися. Вирій стає квінтесенцією, ядром цієї хвилі. Дякую всім, хто наповнює нас киснем і дає сили бути», — прокоментував Бадоєв.

Алан Бадоєв / Фото: instagram.com/alanbadoev