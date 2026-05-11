Випускник культового шоу. Володимир Дантес стане ведучим оновленої Фабрики зірок

Переможець Фабрики зірок 2008 року Володимир Дантес стане ведучим оновленого проєкту, який у 2026 році виходитиме на платформі SWEET.TV.

Нова версія шоу, яке свого часу полюбилося українцям і відкрило чимало молодих зірок, повертається не у звичному форматі талант-шоу, а задумується новою командою як платформа для розвитку нового покоління українських артистів: наголос робиться на авторах і композиторах, які самі пишуть музику, формують сенси та готовий претендувати на велику сцену як в Україні та і за її межами, йдеться у пресрелізі платформи.

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«Ми хочемо знайти обличчя покоління, в якому ми живемо. Ми хочемо знайти майбутніх зірок. Тому ми збираємо найкращих представників ринку, які працюватимуть з учасниками. А в учасників буде можливість працювати з найсильнішими професіоналами української музичної індустрії. Ми віримо, що це шоу подарує країні нові обличчя, яких вона зараз дуже сильно потребує», — зазначив шоуранер проєкту, Head of Originals and Big Entertainment Shows SWEET.TV Володимир Завадюк.

На сьогоднішній день у молодих українських виконавців майже немає можливості за допомогою загальнонаціональних телевізійних проєктів відкрити себе більшому загалу. Автори шоу обіцяють конкурсантам свободу самовираження без жорстких рамок і можливість вчитися у найкращих.

«Це можливість одразу отримати свою пісню на всіх музичних майданчиках, виконати авторський трек перед великою аудиторією, попрацювати з неймовірними кліпмейкерами, хореографами, постановниками, записатися на крутій студії. Жоден інший проєкт за такий короткий час не дав стільки артистів, які залишаються на сцені вже 17−18 років. Немає іншого проєкту, з якого вийшло б 10−11 артистів, яких досі всі знають, пам’ятають і слухають. Саме тому для мене це один із найунікальніших і найсильніших проєктів», — зазначив Володимир Дантес.

Нагадаємо, телевізійний проєкт Фабрика зірок виходив в Україні у форматі реаліті-шоу з 2007 по 2010 роки. Серед його учасників, які продовжили кар'єру Ольга Цибульська, Дмитро Каднай, Володимир Дантес, Вадим Олійник, Світлана Тарабарова, Влад Дарвін, Макс Барських, Микола Серга та інші. Саме шоу є адаптацією нідерландського проєкту Star Academy, який виходить з 2001 року. Успішну франшизу придбали у понад 30 країнах світу.