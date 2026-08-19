«Будувала роками з любов’ю». Наталія Могилевська розповіла про подругу, чию фабрику взуття Белста знищила РФ

15 серпня російські ударні дрони влучила в українську фабрику Белста на Одещині, яка працювала 20 років. Наталія Могилевська розповіла про подругу і засновницю бренду Аллу Гінак і закликала підтримати її.

«Ракета влучила у фабрику моєї подруги. Затишне домашнє взуття. Це місце, яке вона будувала роками. З любов’ю, з вірою в Україну», — написала Наталія Могилевська і поділилася фото із Аллою Гінак, засновницею відомого бренду домашнього взуття Белста.

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Співачка закликала підтримати подругу. Могилевська висловила впевненій, що її подруга зробить все, щоб відновити свою фабрику.

«Я знаю свою подругу, вона не здасться. І я прошу вас, якщо ви колись дивилися на її взуття й думали, „потім“, то зараз — саме час. Кожна покупка — це можливість відбудувати, це підтримка українського виробництва, людей, які попри війну продовжують працювати, родити справу своєї мрії і давати роботу іншим. Давайте підтримаємо її. Кожне замовлення сьогодні - це крок до відновлення. Дякую кожному, хто поруч. Разом ми сильніші!», — написала Могилевська.

Замість ракети, фабрика Белста — відомий український виробник домашнього взуття пережива атаку російськими ударними дронами. Про це повідомила у соцмережах засновниця фабрики Алла Гінак. На території фабрики пошкоджена енергетична інфраструктура, будівля їдальні, не підлягає відновленню цех вишивки із дороговартісним обладнанням, у всіх приміщеннях підприємства пошкоджені дах, вентиляція, не зилишилося вікон, зруйновані сонячні панелі. На щастя працівники фабрики не постраждали.

«Навіщо знищувати підприємство, яке виробляє домашнє взуття? Чому мішенню стала фабрика, де переважна більшість працівників — жінки? Невже саме вони стали ціллю агресора? У мене немає відповіді на це запитання. Та, мабуть, немає сенсу її шукати. Є інше. Найголовніше. Люди живі. Вони вчасно спустилися в укриття. Ніхто не постраждав. І сьогодні я дякую Богові насамперед за це. За те, що Він не дав статися найстрашнішому, найбільшому й непоправному горю — втраті людських життів. Усе інше можна відновити. Стіни можна відбудувати. Вікна — вставити. Обладнання — придбати. Дахи — відремонтувати. А людське життя повернути неможливо», — написала Алла Гінак.

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Фото: Alla Ginak/Facebook

Фото: Alla Ginak/Facebook

Фото: Alla Ginak/Facebook

Фото: Alla Ginak/Facebook

Вона висловила впевненість, що зуміє перезапустити виробництво.

Український виробник домашнього взуття Белста був заснований у 2005 році у місті Білгород-Дністровський Одеської області. Це один з найбільших виробників домашнього взуття в Україні. Підприємство працює за турецькою технологію і повний виробничий цикл потужністю до 3,5 млн пар взуття на рік. На підприємстві працює понад 500 осіб. Наразі робота фабрики зупинена.