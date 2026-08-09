«Ти програєш». Ештон Кутчер звернувся до Путіна після атаки РФ на Одесу

Американський актор і продюсер Ештон Кутчер відреагував на атаку РФ на Одесу в ніч проти неділі, 9 серпня. Кутчер у соцмережі X звернувся до російського диктатора Володимира Путіна.

Кутчер написав про обстріл футбольного стадіону Чорноморець, який розташований у центрі міста. Актор закликав Путіна припинити війну.

«Бомбардування Володимиром Путіним футбольного стадіону в Одесі свідчить про одне з двох: або про некомпетентність, або про відчай. На цьому стадіоні тренується жіноча футбольна команда. Путін (у дописі актор вжив ім'я Vlad), ти програєш. Здавайся», — написав актор.

Реклама

Кутчер відреагував на атаку РФ на Одесу / Фото: x.com/aplusk

Дружина Кутчера, акторка Міла Куніс, народилася в Україні, у Чернівцях. Вона приїхала до США з батьками у 1991 році, коли їй було сім років. Міла Куніс та Ештон Кутчер підтримали Україну на початку повномасштабного вторгнення РФ.

Нагадаємо, 9 серпня російські війська здійснили одну з наймасштабніших атак на Одещину цього року, зокрема, було пошкоджено енергетичні об'єкти. Без світла залишилася частина родин Одеського району, зокрема Приморського, Хаджибейського та Пересипського районів міста Одеси, а також обʼєкти критичної інфраструктури.

Російські війська атакували Одеську область балістичними, протикорабельними та протирадіолокаційними ракетами (Іскандер-М/С-400, Онікс і Х-31П) з акваторії Чорного моря.