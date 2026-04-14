Енн Гетевей обрала сукню українського бренду на прем'єру фільму Мати Марія у Нью-Йорку

У понеділок, 13 квітня, у Нью-Йорку відбулась прем'єра психологічної драми Мати Марія режисера Девіда Лоурі. Виконавиця головної ролі Енн Гетевей вийшла на червону доріжку у сукні Lever Couture.

Американська актора Енн Гетевей вийшла на червону доріжку в ефектній технологічній сукні українського бренду Lever Couture дизайнерки Лесі Верлінг'єрі.

Це сукня зі стрічок з колекції Анатомія ідентичності (Anatomy of Identity), яка була представлена на показів Парижі влітку 2025 року, а перед тим — у Токіо.

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Темою цієї колекції стало дослідження напруги між вразливістю та владою, при чому кожна робота розкриває (і приховує) фрагменти ідентичності: стать, культуру, травму, красу і непокору.

За останні виходи Енн Гетевей на головні червоні доріжки світу, власне зараз відбувається низка показів перед прем'єрою очікуваного сиквелу Диявол носить Prada 2, відповідає стилістка Ерін Волш, яка також працює із Селеною Гомес, Сарою Джессікою Паркер та іншими.

Український бренд Lever Couture зі штабквартирою в США все частіше з’являється на головних червоних доріжках світу. Так, у сукні Lever Couture з колекції Anatomy of Identity відвідала церемонію Оскар 2026 співачка і акторка Шейна МакХейл, а на церемонії Золотий глобус 2026 сукню Lever Couture одягала американська акторка Скай П. Маршал.