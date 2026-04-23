«Щось сталось, коли мені виповнилося 40». Енн Гетевей розповіла про страх пильної уваги та критики в Мережі

Американська акторка Енн Гетевей, яка нещодвано зʼявилася на публіці у сукні українського бренду , розповіла про страх пильної уваги та критики в Мережі.

Гетевей стала гостею Popcast від The New York Times з нагоди виходу фільму Матір Марія, який розповідає історію попспівачки. Одного разу вона звертається до свого модельєра з проханням зробити для неї особливу сукню. Поступово між двома жінками встановлюється зв’язок за межами звичної реальності.

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Як зазначають в NYT, у фільмі Енн Гетевей грає «гібрида Тейлор Свіфт і Леді Гаги», який переживає темний період. Саундтреки до стрічки написали Чарлі XCX, Джек Антонофф та FKA twigs.

Загалом у 2026 році в неї виходить три фільми, включно з Диявол носить Prada 2 та Одіссея Крістофера Нолана. Крім цього, вона планує зняти ще два проєкти до кінця поточного року. Тож ми часто бачитимемо її на червоних доріжках.

Як розповіла Енн, раніше вона боялася такої пильної уваги публіки, але у 2024 це змінилося.

«Раніше я думала, що не готова як особистість. Не готова як мисткиня. Мені потрібно більше розвиватися, інакше мене просто з'їдять заживо», — сказала вона.

Втім акторка зрозуміла, що для того, щоб Матір Марія стала хітом, необхідна «глобальна аудиторія».

«Раніше я була людиною, яка керується страхом… Щось змінилося, коли мені виповнилося 40. Я зрозуміла, що живу своїм життям так, ніби це була генеральна репетиція, і насправді настав час шоу», — пояснила вона.

20 квітня Енн Гетевей відвідала премʼєру фільму Диявол носить Prada 2 у розкішній червоній сукні від Louis Vuitton. В українських кінотеатрах фільм вийде 30 квітня.