«Надзвичайно сюрреалістично». Вагітна Енн Гетевей розповіла, як справляється з навантаженням через вихід одразу 5 фільмів у 2026 році

21 липня, 12:10
Вагітна Енн Гетевей розповіла, як справляється з навантаженням (Фото: REUTERS/Isabel Infantes)

Вагітна Енн Гетевей розповіла, як справляється з навантаженням (Фото: REUTERS/Isabel Infantes)

Американська акторка Енн Гетевей розповіла, як справляється з навантаженням через вихід одразу пʼяти фільмів за її участі у 2026 році. У травні вона оголосила про третю вагітність.

Акторка, яка очікує на третю дитину, вже випустила три фільми — Мати-Мері, Диявол носить Prada 2 та Одіссея. Незабаром її очікує вихід ще двох стрічок — Кінець Дубової вулиці 14 серпня та Веріті 2 жовтня.

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«Я в захваті. Це дуже, дуже весело. Це надзвичайно сюрреалістично», — сказала Гетевей виданню People під час прем'єри Одіссеї в Лондоні 6 липня.

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Вона додала: «Але я в такому віці та на такому етапі своєї кар'єри, коли знаю, що такі речі трапляються нечасто і точно не тривають вічно. Тож я просто буду кататися на цій хвилі стільки, скільки вона триватиме, буду насолоджуватися перебуванням на своїй дошці, а потім, коли впаду у воду, — це буде той самий момент».

Першим фільмом Гетевей у 2026 році став Мати-Мері, який вийшов у кінотеатрах у квітні. У травні вийшов довгоочікуваний сиквел Диявол носить Prada 2. Наразі у кінотеатрах можна переглянути Одіссею Крістофера Нолана. Це екранізація однойменної давньогрецької поеми Гомера, у якій Гетевей грає Пенелопу, дружину Одіссея. Головну роль у стрічці зіграв Метт Деймон.

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19 травня Енн Гетевей оголосила про вагітність. Це її третя вагітність. Вона разом з чоловіком Адамом Шульманом виховує двох синів: десятирічний Джонатан і шестирічний Джек.

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Редактор: Анастасія Кондрат

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