Вагітна Енн Гетевей у сміливому образі показала округлий живіт на прем'єрі фільму Кінець Оук-стріт

Актриса Енн Гетевей, яка чекає на третю дитину, завітала на прем'єру своєї нової стрічки Кінець Оук-стріт у Бербанку, в Каліфорнії. На червоній доріжці зірка з’явилась у сміливому образі, який підкреслював її округлий животик.

Для виходу до преси Енн Гетевей обрала ніжний блакитний топ зі шлейфом та широкі джинси із низькою посадкою.

Енн Гетевей підкреслила округлий животик цікавим образом / Фото: REUTERS/Mario Anzuoni

Вкорочений спереду топ вдало підкреслив округлий живіт акторки. Енн Гетевей разом із чоловіком, актором та дизайнером ювелірних прикрас Адамом Шульманом очікують на появу третьої дитини.

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43-річна зірка повідомила про свою третю вагітність у червні / Фото: REUTERS/Mario Anzuoni

Світова прем'єра фільму Кінець Оук-стріт за участю акторки відбулася в театрі Стівена Дж. Росса 9 серпня в Бербанку, що в окрузі Лос-Анджелес, в Каліфорнії. Партнером актриси по зйомках став Юен Мак-Грегор.

Енн Гетевей з партнером по зйомках Юеном Мак-Грегором / Фото: REUTERS/Mario Anzuoni

Кінець Оук-стріт — це науково-фантастичний фільм режисера Девіда Роберта Мітчелла. У стрічці загадкова космічна подія переносить цілу вулицю з передмістя у невідоме місце, змушуючи героїв боротися за виживання у світі з динозаврами.

Енн Гетевей на прем'єрі стрічки 9 серпня / Фото: REUTERS/Mario Anzuoni

Про вагітність 43-річної Енн Гетевей стало відомо у червні. Кінозірка поділилася радісною новиною із шанувальниками у своїх соцмережах.

У Енн Гетевей та Адама Шульмана є двоє старших синів — десятирічний Джонатан і шестирічний Джек. Разом із чоловіком вона перебуває у шлюбі вже 14 років.