Енн Гетевей оцінила. Американська телеведуча Ерін Лім Роудс з’явилася у сукні від українського бренду на прем'єрі Диявол носить Prada 2

Американська телеведуча Ерін Лім Роудс продемонструвала вбрання з колекції українського бренду J’amemme на прем'єрі фільму Диявол носить Prada 2 у Нью-Йорку.

Презентація пройшла у Лінкольн-центрі. На червоній доріжці Ерін Лім Роудс (ведуча шоу на E! News) взяла інтерв'ю в акторів Меріл Стріп, Енн Гетевей і Стенлі Туччі.

Ерін Лім Роудс з’явилася у блакитній сукні з шовкового атласу, прикрашеній ефектною об'ємною квітковою аплікацією від J’amemme (засновниця і дизайнерка Юлія Ярмолюк). Вартість вбрання на офіційному сайті бренду — 1,550 доларів (68 тисяч гривень).

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«Нічого особливого. Просто я, 15-річна, знепритомніла, а я, нинішня, досі тремчу. Перший фільм Диявол носить Prada значив для мене все, а присутність тут на другому фільмі 20 років потому перенесла мене в інший вимір», — поділилася емоціями ведуча.

Американська телеведуча Ерін Лім Роудс у сукні J'amemme / Фото: instagram.com/erinlimrhodes

Енн Гетевей, Меріл Стріп, Емілі Блант та Стенлі Туччі / Фото: REUTERS/Jeenah Moon

Фото: instagram.com/erinlimrhodes

Образ Ерін Лім Роудс від українського бренду оцінила Енн Гетевей. Кінозірка під час інтерв'ю зазначила, що ведуча має «приголомшливий вигляд».

«Енн Гетевей скористалася моментом, щоб відзначити образ ведучої Ерін Лім Роудс у сукні J’amemme Camellia Lisa, назвавши його воістину приголомшливим. Ми були б раді побачити Енн Гетевей в одному з наших фірмових образів», — прокоментували на сторінці бренду J’amemme в Instagram.