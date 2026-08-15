«Неймовірно особливий момент». Енн Гетевей на фестивалі Disney з’явилася у сукні від українського бренду J’amemme

Американська акторка Енн Гетевей продемонструвала ефектний і стильний образ на фестивалі D23: The Ultimate Disney Fan Event в Анагаймі, штат Каліфорнія. Вагітна акторка обрала сукню від українського бренду J'amemme.

Над образом Гетевей працювала команда зіркової стилістки Ерін Волш, яка співпрацює з акторкою вже багато років. У команді Ерін Волш працює українка Ольга Ревуцька, яка тривалий час була стилісткою Тіни Кароль.

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Енн Гетевей з’явилася у сукні максі ручної роботи з плісированої тканини, що має фігурний виріз-халтер та ефектне оздоблення. Вартість сукні від J’amemme (дизайнерка та засновниця Юлія Ярмолюк), яка стильно поєднується зі штанами, становить 45 тисяч гривень.

«Момент, який ми ніколи не забудемо. Єдина й неповторна Енн Гетевей у сукні J’amemme Loulou на заході D23 Disney Entertainment Showcase. Неймовірно особливий момент для J’amemme», — йдеться у дописі на сторінці бренду в Instagram.

Енн Гетевей отримала нагороду Легенди Disney (Disney Legends) з нагоди 25-річчя фільму Щоденники принцеси. Наразі компанія Disney працює над третьою частиною цієї стрічки. На конференції представили детальний огляд того, що чекає на шанувальників Disney у світі кіно, телебачення та стримінгових сервісів. Серед популярних фільмів — Зоотрополіс 3, Крижане серце 3, Star Wars: Starfighter, Коко 2, нові Люди Ікс та Ліло і Стіч 2.