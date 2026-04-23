Користувачі Мережі почали критикувати блогерку Емму Антонюк через її висловлювання щодо внутрішньо переміщених осіб, які завдяки її проєкту Різниця Є «вперше прочитали Тигроловів».

Українська блогерка Емма Антонюк запросила у свою програму культурологиню Маріам Найєм, яка взяла у Антонюк інтерв'ю. Наприкінці розмови блогерка розповіла про свій проєкт Різниця Є, у рамах якого вона допомагає відновлювати українські бібліотеки на деокупованих і прифронтових територіях.

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Емма Антонюк зазначила, що завдяки її ініціативі люди, які «все життя русскоговорящіє, які читали тільки русскіє детектіви, починають ставати в чергу за Бріджертонами».

«Зараз у мене немає семи мільярдів доларів, я роблю Різниця Є, і ми відправляємо нові книжки в сільські або зросійщені бібліотеки, де списали російські фонди і не залишилося українських. Я постійно на зв’язку з бібліотекарками, це дуже цінний для мене досвід — спостерігати за тим, як діти реферати починають писати українською, тому що в них є яскраві глянцеві книжки про музикантів, про риб, про всяке таке», — сказала Емма Антонюк.

За словами блогерки, найчастіше у прифронтових містах і селах пункти видачі гуманітарної допомоги організовують саме у бібліотеках.

«Найчастіше, коли туди приходять, те що називається абревіатурою ВПО, по олію, по якийсь одяг, по крупи, а там хоп і з’явилося 350 абсолютно нових книжок українською.

Канєшно, вони беруть книжки, підсідають на книжки. А ці люди — вони «русскоговоряща чєлюсть», вони були зросійщені, у них там були проблеми з ідентичністю, вони перший раз у житті читають Тигроловів. І охрінівають", — сказала Антонюк, зазначивши, що такі історії їй розповідають місцеві бібліотекарки, зокрема «про те, як у них там Неканонічний канон Віхоли розходиться по руках».

За словами блогерки, саме для цього вона працює над ініціативою Різниця Є.

Реакція користувачів Мережі

Слова про те, що внутрішньо переміщені особи вперше за життя бачать українські книги, зокрема Тигроловів, зачепили багатьох. За словами користувачів Мережі, таким чином блогерка висловила свою зневагу до людей, які народилися та виросли в східних та південних регіонах України.

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«Я — ВПО з Херсону, що зараз в Одесі. І я бачу ваші слова наскрізь. Знаєте, у вас, пані, відверто поїхав дах, як стіна Хотинської фортеці нещодавно — гучно, показово і зовсім не в ту сторону. Ви вибудували собі зручну, але дешеву конструкцію, де ми на Сході та Півдні — це якась «темна маса», яка до вашої появи бачила лише російські детективи та страждала на вигадану «руськоязичну челюсть». І це ж не просто помилка. Це інтелектуальний снобізм найвищої проби.

Ви з такою впевненістю говорите про людей, яких не знаєте, що стає ніяково за фах. Поки ви готували черговий ефір, люди в окупації читали українські твори, щоб зберегти залишки здорового глузду. Ми вигравали всеукраїнські конкурси по Стусу та Хвильовому, коли це ще не було мейнстримом чи зручним приводом для «хайпу». Ми знали Тигроловів не з ваших постів, а з власного життя, бо Багряний, як і інші митці, — це про дух у кожному кутку нашої країни. Часто цього духу, на жаль, немає і на заході, не від мови ж залежить дух часто, і війна це показала.

Ваша проблема в тому, на мою скромну думку, що ви переплутали просвітництво з гординею. Ви думаєте, що принесли світло, але насправді ви просто принесли дзеркало, у якому милуєтеся собою. Життя, пані Еммо, складніше за ваші ефірні кліше. Ідентичність — це не «швидкий апгрейд», який можна завантажити після вашого перегляду. Це важка внутрішня робота, яку сотні тисяч людей із Херсона, Маріуполя, Донецька чи Харкова зробили самі, без вашої «експертної» допомоги. А ще й під тиском танків, дул автоматів, бомб у будинки, окупації, втрати близьких тощо", — написав користувач Яр Линський.

Позицію чоловіка підтримали й деякі інші українці.

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Фото: Threads ukrostap

Фото: Threads kozljuk_yuliya_mua

Фото: Threads natasha_marinuk

Фото: Threads annagplace

Фото: Threads maryna_kryzhnia

Проте серед користувачів були й ті, які висловили підтримку Еммі Антонюк та зазначили, що не почули в її словах нічого образливого про ВПО. Також деякі українці розповіли про ініціативу блогерки, завдяки якій у бібліотеках з’явилися книги.

Фото: Threads alarmmclockk

Фото: Threads vitykkityk

Фото: Threads maud_le_

Фото: Threads galaktika_jul

Що Емма Антонюк говорить про критику

Згодом Емма Антонюк відреагувала на хвилю критики, зазначивши, що вона переказувала слова бібліотекарок про їхній досвід, а не говорила узагальнено про внутрішньо переміщених осіб.

«Я тут поставлю останню крапку в ситуації з бібліотеками та рускоговорящою челюстю, і більше до цієї теми не повертатимусь.

Я точно бачу, що переважна більшість людей, які обурилися цим висловам, не дивились інтервʼю. А відтак і не зауважили фрази «і якби я не чула ці історії від бібліотекарок». Тобто, виявляється, я не говорила про ваш особистий досвід (тяжкий, трагічний, який мені особисто не доводилося переживати). А всього-на-всього переказувала історії, якими хвалилися бібліотекарки в приватних розмовах. І так, ці історії не були особисто про вас. Вони були про їхні досягнення, їхню радість достукатися до окремої категорії людей. Не до всіх, а тільки певних читачів", — зазначила блогерка.

Закриття проєкту Різниця Є

Після того, як у Мережі почали гнівно реагувати на словами Антонюк в інтерв'ю, блогерка звинуватила людей у тому, що вони «вирвали слова з контексту».

Фото: Instagram emmocean

Пізніше Емма Антонюк заявила про те, що припиняє роботу над проєктом Різниця Є, зазначивши, що займатися укомплектуванням сільських бібліотек протягом чотирьох років блогерці було дуже важко.

Фото: Instagram emmocean

Проте згодом Емма Антонюк повідомила, що все ж буде й надалі працювати над проєктом, адже має багато запитів від бібліотек.

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«Учора мені дуже хотілося (як людині емоційній) гупнути дверима і покинути проєкт. Бо люди, яким усі ці роки було байдуже до моєї роботи, масово на мене накинулися через те, що я поділилась досвідом розмови з окремими бібліотекарками окремих сіл. Це перекрутили, з цього зробили узагальнення і записали на власний рахунок.

Але на моїй пошті — сотні запитів із різних сіл по всі Україні. І я їм обіцяла книжки. І я їм надішлю книжки. <...>

Різниця Є житиме, бо історії українською мусять бути там, де росія століттями їх знищувала. В Україні це повсюдно. І це треба виправляти", — зазначила Емма Антонюк.