У Макрона були «платонічні стосунки» з відомою іранському акторкою, через що Бріжит дала йому ляпаса у Вʼєтнамі — ЗМІ

Французький журналіст Флоріан Тардіф заявив, що у президента Еммануеля Макрона були «платонічні стосунки» з іранському акторкою Голшіфте Фарахані. Саме це нібито стало причиною, чому Бріжит Макрон дала йому ляпаса у Вʼєтнамі у 2025 році.

Про це повідомляє Le Figaro.

Журналіст Paris Match Флоріан Тардіф видав книгу Un couple (presque) parfait ((Майже) ідеальна пара), у які досліджує «заборонені теми» стосунків подружжя Макрон та нібито посилається на численні свідчення.

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За його словами, причиною ляпаса, який Бріджит дала Еммануелю у літаку під час візиту до В'єтнаму весною 2025 року, стало повідомлення від акторки.

«Вона (Бріджит Макрон) побачила повідомлення від відомої особи — іранської акторки Голшіфте Фарахані», — сказав він.

Голшіфте Фарахані / Фото: golfarahani/Instagram

На питання журналіста, чому він так легко розкриває імʼя жінки, Тардіф відповів: «У Парижі ходять чутки. Це не просто чутки».

Журналіст стверджує, що президент Франції кілька місяців листувався з акторкою, і ці повідомлення «далеко зайшли». Макрон нібито написав Фарахані, що вважає її красивою.

42-річна акторка народилася в Тегерані та втекла зі своєї країни у 2007 році, щоб переїхати до Франції. Вона відома ролями у фільмах Асгара Фархаді Про Еллі (2009), Патерсон Джима Джармуша (2016) та Читайте Лоліту в Тегерані Ерана Рікліса (2024).

Що відомо про ляпас Макрону

У травні 2025 року у Мережі оприлюднили відео, на якому видно Еммануеля Макрона, який перед виходом з літака розмовляє з Бріжит. Раптом вона штовхає його в нижню частину обличчя.

Це все фіксують об'єктиви ЗМІ, які зібралися зустріти президентську делегацію. В цей момент Еммануель Макрон швидко бере себе в руки та вітає представників ЗМІ, ніби нічого не сталося.

Тоді у Єлисейському палаці заявляли, що таким чином Еммануель та Бріжит Макрон «розважалися». Сам французький президент також назвав інцидент «жартом».