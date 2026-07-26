Американська акторка Емма Робертс вийшла заміж за колегу, актора Коді Джона. Зірки зіграли весілля після чотирьох років стосунків. Про це повідомляє Page Six .

Емма Робертс і Коді Джон обмінялися обітницями в колі близьких друзів і членів родини під час романтичної церемонії в Сан-Веллі, штат Айдахо, у суботу, 25 липня. На весіллі була присутня знаменита тітка Емми — акторка Джулія Робертс. Церемонія у родинному маєтку актора тривала близько 45 хвилин. Джулія Робертс прийшла на весілля зі своїм чоловіком, кінооператором Деніелом Модером. Вони разом вже 24 роки. У пари троє дітей.

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Емма Робертс тримала за руку свого сина Роудса від колишнього коханого Гаррета Гедлунда, коли йшла до вівтаря. Емма Робертс і Коді Джон оголосили про свої заручини у липні 2024 року.

Емма Робертс і Гаррет Гедлунд зустрічалися три роки, доки не розійшлися наприкінці 2021 року. Серед інших відомих колишніх бойфрендів Емми — Алекс Петтіфер, Корд Оверстріт, її колега по серіалу Американська історія жахів Еван Пітерс та актор із Зоряних війн Гейден Крістенсен.

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