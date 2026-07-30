«Піднімаю келих з 0%». Елтон Джон відзначив 36 років тверезості

79-річний британський співак Елтон Джон поділився в соцмережах своїм досягненням: він не вживає алкоголю вже 36 років.

Елтон Джон розповів, що 29 липня виповнилося 36 років, як він веде тверезий спосіб життя і не вживає алкоголю. Він поділився фото із бокалом вина із нульовим вмістом алкоголю.

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«36 років тверезості сьогодні. Піднімаю келих 0% за життя. Вдячний за кожен день», — підписав фото Елтон Джон.

У січні 2026 року Елтон Джон разом зі своїм чоловіком Девідом Фернішем запустив безалкогольний напій Elton John Zero Blanc de Blanc, який містить 0% алкоголю.

Протягом багатьох років Елтон Джон боровся із важкою залежністю від алкоголю та наркотиків. Після тривалого лікування 29 липня 1990 року він оголосив, що він вільний від алкогольної та наркотичної залежностей і відтоді щороку святкує день тверезості.