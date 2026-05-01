«Не боявся дружити». EL Кравчук підтримав Тіну Кароль після інтерв'ю Злати Огнєвіч

Співак EL Кравчук публічно став на сторону зіркової колеги Тіни Кароль після того, як Злата Огнєвіч в інтерв'ю Єві Коршик заявила, що не змогла б дружити з Кароль.

Огнєвіч зазначила, що поважає Кароль як артистку, але не бачить її своєю подругою. Свою позицію вона пояснила. «Мені подобаються люди іншого штибу», — сказала співачка.

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EL Кравчук в Instagram опублікував архівне відео з Кароль, коли вони були ведучими телешоу Хочу бути зіркою. «Не боявся дружити з Тіною Кароль ще до того, як це стало мейнстримом», — підписав ролик артист.

У Stories Кароль відреагувала на допис колеги. «Аааа, який кайф. Привіт, друже», — написала співачка.

Тіна Кароль відреагувала на повідомлення EL Кравчука / Фото: instagram.com/TINA_KAROL

У березні 2026 року Тіна Кароль випустила альбом Кохання. Сльози. Маніфест, присвячений 20-річчю її творчої кар'єри, і до якого увійшли найвідоміші треки виконавиці. А у квітні Кароль вперше у своїй кар'єрі вийшла на сцену музичної премії YUNA. Співачка стала володаркою спеціальної нагороди за особливі досягнення у музиці.

Нагадаємо, співачка Злата Огнєвіч в інтерв'ю Єві Коршик висловилася про скандал, що розгорівся навколо неї, Маші Єфросиніної та Олі Полякової у 2022 році. Артистка заявила, що не ставила собі за мету зачепити якось саме Полякову та Єфросиніну.