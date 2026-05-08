«Цей день настав». Ектор Хіменес-Браво зробив пластичну операцію і показав фото після реабілітації

Шеф-кухар і суддя шоу Мастер Шеф Ектор Хіменес-Браво в Stories показав, як виглядає після хірургічного втручання. Нещодавно кулінар зробив блефаропластику.

Ресторатор поділився фото після реабілітації. «Цей день настав! Нарешті можу поділитися результатами своєї реабілітації після блефаропластики (хірургічне втручання, спрямоване на корекцію вікових змін у ділянці повік)», — написав Ектор Хіменес-Браво. Ресторатор зробив пластику, щоб мати кращий вигляд у кадрі.

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Уже через тиждень після операції ресторатор зняв шви. «Загалом, період моєї реабілітації зайняв два тижні», — зазначив кулінар, і похвалився результатом до і після блефаропластики.

Ектор Хіменес-Браво вперше після пластики показав результат / Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

Раніше Ектор Хіменес-Браво і Оксана Середюк (співвласники ресторану BAO) розповіли, як відрізняється ресторанна культура в Україні від інших країн, і назвали свої улюблені страви та напої. Шеф-кухар колумбійського походження отримав громадянство України у травні 2021 року.

Нагадаємо, американська акторка Деніз Річардс (Зоряний десант, 007: І цілого світу замало, The Real Housewives of Beverly Hills) зробила пластичну операцію і поділилася фотографіями до і після. Актриса зробила повну підтяжку обличчя.