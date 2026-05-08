«Цей день настав». Ектор Хіменес-Браво зробив пластичну операцію і показав фото після реабілітації

8 травня, 09:44
Ектор Хіменес-Браво на шоу Мастер Шеф (Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo)

Ектор Хіменес-Браво на шоу Мастер Шеф (Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo)

Шеф-кухар і суддя шоу Мастер Шеф Ектор Хіменес-Браво в Stories показав, як виглядає після хірургічного втручання. Нещодавно кулінар зробив блефаропластику.

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Ресторатор поділився фото після реабілітації. «Цей день настав! Нарешті можу поділитися результатами своєї реабілітації після блефаропластики (хірургічне втручання, спрямоване на корекцію вікових змін у ділянці повік)», — написав Ектор Хіменес-Браво. Ресторатор зробив пластику, щоб мати кращий вигляд у кадрі.

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Уже через тиждень після операції ресторатор зняв шви. «Загалом, період моєї реабілітації зайняв два тижні», — зазначив кулінар, і похвалився результатом до і після блефаропластики.

Ектор Хіменес-Браво вперше після пластики показав результат (Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo)
Ектор Хіменес-Браво вперше після пластики показав результат / Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo
instagram.com/hectorjimenezbravo
Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

Раніше Ектор Хіменес-Браво і Оксана Середюк (співвласники ресторану BAO) розповіли, як відрізняється ресторанна культура в Україні від інших країн, і назвали свої улюблені страви та напої. Шеф-кухар колумбійського походження отримав громадянство України у травні 2021 року.

Нагадаємо, американська акторка Деніз Річардс (Зоряний десант, 007: І цілого світу замало, The Real Housewives of Beverly Hills) зробила пластичну операцію і поділилася фотографіями до і після. Актриса зробила повну підтяжку обличчя.

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Редактор: Оксана Ткаченко

Теги:   Ектор Хіменес-Браво Мастер Шеф МастерШеф

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