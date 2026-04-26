«Холодний обмін репліками». Експертка проаналізувала мову тіла Меланії Трамп і Уші Венс під час спільної появи

На обіді Уша Венс, яка влітку вчетверте стане мамою, емоційно та захоплено запросила до виступу Меланію Трамп. Коли друга леді завершила свою промову, вона перерахувала всі досягнення першої леді — від моделі та бізнесвумен до чудової матері та кінопродюсерки. Експертка з мови тіла Джуді Джеймс в інтерв'ю The Mirror US зазначила, що між Меланією і Ушею «стався холодний обмін репліками».

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«Трамп вийшла на трибуну, не звертаючи уваги на другу леді. Уша Венс дбайливо простягнула руку, щоб перегорнути сторінку у її нотатках, і ми чуємо „дякую“ від Меланії, хоча між двома жінками не відбувається жодного ритуалу вітання. Хоча можна було б очікувати обіймів або хоча б легкого дотику, а також теплого зорового контакту. Натомість коли Уша стоїть поруч із Меланією, повернувшись до неї обличчям та посміхаючись, перша леді дивиться у зал, переводить погляд і посміхається аудиторії», — зазначила експертка з мови тіла Джуді Джеймс.

Меланія Трамп та Уша Венс на 113-му щорічному обіді Annual First Lady's Luncheon / Фото: REUTERS/Kylie Cooper

Фото: REUTERS/Kylie Cooper

На думку фахівчині з комунікацій, ця «холодна зустріч» могла бути результатом «ділового і продуманого підходу першої леді». «Меланія останнім часом поводиться дуже діловито, і, можливо, ця мова тіла була заздалегідь узгоджена, щоб вона або вони обидві виглядали більш впливовими постатями, які несуть потужні послання, а не дотримуються більш традиційних для перших леді рис мови тіла, як-от тактильна близькість та емпатія», — прокоментувала Джуді Джеймс.

Фото: REUTERS/Kylie Cooper

На обіді, який відбувся в готелі Washington Hilton, були відзначені ініціативи Меланії Трамп, такі як Fostering the Future і Be Best. У своїй промові вона закликала до двопартійної єдності для захисту дітей. Меланія Трамп одягла двобортний блейзер від Dior, що вирізнявся структурованими плечима і чіткими лацканами, та спідницю-олівець. Образ першої леді посилював відчуття впевненості та авторитету. Уша Венс була одягнена у чорну сукню з яскравим квітковим візерунком від Ted Baker.