«Успадкувала манери матері». Психологиня проаналізувала мову тіла принцеси Шарлотти під час спільного виходу з батьками

Дочка принца і принцеси Уельських, принцеса Шарлотта, продемонструвала бездоганні манери на Іграх Співдружності, які відвідала 1 серпня у Шотландії. Принцесу Шарлотту назвали «мінікопією її матері».

Принцеса Шарлотта успадкувала манери принцеси Уельської, які повною мірою були продемонстровані під час сімейної поїздки до Глазго. Про це повідомляє Hellomagazine. Юна принцеса, як і її мати, розпустила волосся і постійно поправляла його, коли вітер розвіював окремі пасма. Шарлотта повторювала рухи своєї матері, яка також заправляла пасма за вуха, щоб виглядати охайно. До того ж 11-річна принцеса виглядала впевненою та зацікавленою у розмові з англійським паверліфтером Марком Суоном, стоячи між своїм батьком, принцом Вільямом, і молодшим братом, принцом Луї, в той час, як її мати розмовляла зі шотландським гімнастом Рубеном Вордом.

Реклама

За словами експертки, юна принцеса почала демонструвати помітні ознаки того, що стає більш самостійною. Раніше вона часто тримала матір за руку, а тепер упевнено підтримує розмову.

Кейт Міддлтон і принц Вільям з принцом Джорджем, принцесою Шарлоттою та принцом Луї відвідали Ігри Співдружності в Шотландії / Фото: Michael McGurk/Pool via REUTERS

«У цьому віці діти природним чином починають робити перші кроки до самостійності — не тому, що відчувають меншу близькість із батьками, а тому, що почуваються достатньо впевнено, щоб досліджувати світ», — розповіла журналу HELLO! експертка з дитячої та підліткової психології Патриція Брітто.

Фото: REUTERS/Isabel Infantes

Експертка пояснила, що мова тіла Шарлотти свідчить про її впевненість у собі та міцні стосунки з матір'ю. «Спокійна хода поруч із батьком чи матір'ю — а не під їхнім безпосереднім керівництвом — може вказувати на те, що дитина відчуває внутрішню стійкість і здатна впоратися із ситуацією, зберігаючи при цьому емоційний зв’язок. А коли ми спостерігаємо таку поведінку під час різних виходів у світ, це свідчить про стійку тенденцію до зростання впевненості в собі», — зазначила психологиня.