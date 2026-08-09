«Ми так сильно тебе любимо». Едоардо Мапеллі-Моцці зворушливо привітав принцесу Беатріс з днем народження

Британський забудовник і бізнесмен Едоардо Мапеллі-Моцці поділився в Instagram серією світлин з дружиною, принцесою Беатріс, і привітав її з днем народження. 8 серпня принцесі виповнилося 38 років.

Чоловік принцеси Беатріс спростував чутки про проблеми у шлюбі, опублікувавши зворушливе привітання з нагоди її дня народження. «З днем народження, моя феноменальна, прекрасна дружино. Ми тебе дуже любимо. Ти робиш наш світ кращим. З любов’ю, E, W, S, A», — написав Едоардо Мапеллі-Моцці.

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У повідомленні згадуються Едоардо, пасинок Беатріс — 10-річний Вулфі, а також доньки пари — Сієнна (4 роки) та Афіна (1 рік).

Минулого тижня королівський біограф Ендрю Лоуні заявив виданню The Daily Mail, що день народження племінниці короля Чарльза, Беатріс, «буде непростим» на тлі чуток про «проблеми в її шлюбі» та наслідків скандальних зв’язків її батьків з Джеффрі Епштейном. Повідомляється, що нові викриття щодо дружби її батька, Ендрю Маунтбаттена-Віндзора, з Епштейном нібито призвели до «віддаленості» у стосунках між Беатрис та її чоловіком протягом останніх місяців. «Її батько фактично й досі перебуває під домашнім арештом у Норфолку, і йому загрожує звинувачення у розголошенні конфіденційної інформації, тоді як її мати, ймовірно, досі переховується за кордоном», — зазначив письменник Лоуні.

Беатріс та Едоардо одружилися у 2020 році, у них дві доньки — Сієнна та Афіна.