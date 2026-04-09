«Воєнний злочин». Джордж Клуні розкритикував заяву Трампа про «смерть цілої цивілізації»

Про це пише The Guardian.

8 квітня, виступаючи перед 3000 учнями старших класів у Кунео, Італія, Клуні заявив, що президент США своєю погрозою скоїв воєнний злочин. Захід був організований Фондом Клуні за справедливість.

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«Дехто каже, що з Дональдом Трампом все гаразд. Але якщо хтось каже, що хоче покласти край цивілізації, це воєнний злочин. Ви все ще можете підтримувати консервативну точку зору, але має бути межа пристойності, і ми не повинні її перетинати», — заявив актор.

У відповідь директор із комунікацій Білого дому Стівен Чунг заявив у коментарі Independent: «Єдина людина, яка скоює воєнні злочини, — це Джордж Клуні, який знімає жахливі фільми та жахливо грає».

Згодом у коментарі для Deadline Джордж Клуні пояснив свою заяву: «Сім'ї втрачають своїх близьких. Дітей спалюють. Світова економіка перебуває на лезі ножа. Це час для активних дебатів на найвищому рівні. Не для інфантильних образ. Почну я. Воєнний злочин вважається скоєним, „коли є намір фізично знищити націю“, як це визначено в Конвенції про геноцид та Римському статуті. Яка позиція адміністрації з цього приводу?»

Клуні також жартома погодився із заявою, що він поганий актор, «адже знімався у фільмі Бетмен і Робін».

Клуні — давній прихильник і донор Демократичної партії. Він роками висловлювався щодо своїх політичних переконань, називаючи це моральним обов’язком, що породжений тим, що його батько був журналістом, а він сам одружений із правозахисницею Амаль Клуні.

У 2024 році він закликав тодішнього президента Джо Байдена вийти з президентських перегонів.

У березні 2025-го Клуні розкритикував адміністрацію Дональда Трампа через позови проти телеканалів ABC і CBS. Трамп написав, що Клуні — «другосортна кінозірка та невдалий політичний експерт».

Крім цього, у січні цього року Трамп розкритикував рішення Франції надати акторові та його родині французьке громадянство, назвавши родину Клуні «двома найгіршими політичними прогностиками всіх часів».

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«Клуні отримав більше розголосу завдяки політиці, ніж завдяки своїм дуже нечисленним і абсолютно посереднім фільмам. Він взагалі не був кінозіркою, він був просто пересічним хлопцем, який постійно скаржився на здоровий глузд у політиці», — додав президент США.