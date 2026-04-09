«Воєнний злочин». Джордж Клуні розкритикував заяву Трампа про «смерть цілої цивілізації»
Джордж Клуні назвав заяву заяву Трампа про «смерть цілої цивілізації» воєнним злочином (Фото: REUTERS / Henry Nicholls)
Американський актор Джордж Клуні назвав заяву Дональда Трампа про «смерть цілої цивілізації» воєнним злочином. У Білому домі відреагували.
Про це пише The Guardian.
8 квітня, виступаючи перед 3000 учнями старших класів у Кунео, Італія, Клуні заявив, що президент США своєю погрозою скоїв воєнний злочин. Захід був організований Фондом Клуні за справедливість.
«Дехто каже, що з Дональдом Трампом все гаразд. Але якщо хтось каже, що хоче покласти край цивілізації, це воєнний злочин. Ви все ще можете підтримувати консервативну точку зору, але має бути межа пристойності, і ми не повинні її перетинати», — заявив актор.
У відповідь директор із комунікацій Білого дому Стівен Чунг заявив у коментарі Independent: «Єдина людина, яка скоює воєнні злочини, — це Джордж Клуні, який знімає жахливі фільми та жахливо грає».
Згодом у коментарі для Deadline Джордж Клуні пояснив свою заяву: «Сім'ї втрачають своїх близьких. Дітей спалюють. Світова економіка перебуває на лезі ножа. Це час для активних дебатів на найвищому рівні. Не для інфантильних образ. Почну я. Воєнний злочин вважається скоєним, „коли є намір фізично знищити націю“, як це визначено в Конвенції про геноцид та Римському статуті. Яка позиція адміністрації з цього приводу?»
Клуні також жартома погодився із заявою, що він поганий актор, «адже знімався у фільмі Бетмен і Робін».
Клуні — давній прихильник і донор Демократичної партії. Він роками висловлювався щодо своїх політичних переконань, називаючи це моральним обов’язком, що породжений тим, що його батько був журналістом, а він сам одружений із правозахисницею Амаль Клуні.
У 2024 році він закликав тодішнього президента Джо Байдена вийти з президентських перегонів.
У березні 2025-го Клуні розкритикував адміністрацію Дональда Трампа через позови проти телеканалів ABC і CBS. Трамп написав, що Клуні — «другосортна кінозірка та невдалий політичний експерт».
Крім цього, у січні цього року Трамп розкритикував рішення Франції надати акторові та його родині французьке громадянство, назвавши родину Клуні «двома найгіршими політичними прогностиками всіх часів».
«Клуні отримав більше розголосу завдяки політиці, ніж завдяки своїм дуже нечисленним і абсолютно посереднім фільмам. Він взагалі не був кінозіркою, він був просто пересічним хлопцем, який постійно скаржився на здоровий глузд у політиці», — додав президент США.