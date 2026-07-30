Джордж і Амаль Клуні з дітьми евакуювалися зі свого будинку у Франції через масштабні лісові пожежі

Актор Джордж Клуні та юристка й правозахисниця Амаль Клуні разом із дітьми були змушені евакуюватися зі свого будинку у Франції через масштабні лісові пожежі. Про це повідомляє People .

Подружжя та їхні 9-річні близнюки, Александр і Елла, живуть у місті Бриньоль, розташованому в регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег на південному сході Франції. Лісові пожежі поширюються територією Франції, Іспанії, Італії та Греції.

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Амаль і Джордж Клуні повідомили про свою евакуацію у листі до мера Бриньоля, підтвердив представник подружжя. «Дорогий Дідьє, наразі ми не знаємо, чи вціліє наш чудовий дім у цій жахливій ситуації. Залишаючи Бриньоль, ми хочемо наголосити на двох речах: по-перше, ми сподіваємося, що ви та мешканці нашого міста у безпеці, а по-друге, що ми з Амаль сповнені рішучості зробити все можливе, щоб не сталося з нашим містом, щоб і надалі залишатися частиною цієї спільноти та брати участь у її відновленні. Ми любимо Бриньоль і наших друзів, які там живуть», — йдеться у листі.

Клуні також володіє маєтком в Англії, віллою на озері Комо в Італії та ще однією нерухомістю поблизу своєї родини у Кентуккі.

Площа пожеж у Франції наразі вчетверо перевищує площу Парижа, повідомляє Associated Press.

У 2025 році Джордж Клуні та Амаль Клуні зі своїми дітьми стали громадянами Франції.