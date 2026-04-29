Назвав «майбутньою вдовою». Ведучий Джиммі Кіммел перепросив за жарт про Меланію Трамп

Американський телеведучий Джиммі Кіммел перепросив за жарт , у якому назвав першу леді США Меланію Трамп «майбутньою вдовою». Це висловлювання пролунало за кілька днів до стрілянини у Білому домі 25 квітня.

Про це повідомляє People.

Під час шоу 27 квітня Кіммел сказав, що йому шкода, що президенту та всім, хто був у тій кімнаті в суботу, довелося пережити це.

«Те, що ніхто не загинув, не означає, що це не було травматично і страшно. Нам слід об'єднатися й стати найкращими (посилання на ініціативу Меланії Трамп Be Best — nv.ua), це справді так. Але якщо ви хочете, щоб ми повірили, ніби жарт, який я зробив за три дні до цієї вечері, якось вплинув на те, що сталося, то, мабуть, комусь варто було б і цю екстрасенску перевірити», — сказав він, натякнувши на прессекретарку Білого дому Керолайн Левітт.

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Увечері 25 квітня Левітт у розмові з журналістами заявила: «Сьогодні ввечері в залі пролунали постріли», натякаючи на промову Трампа.

Федеральна комісія зі зв’язку США наказала провести достроковий перегляд ліцензій на телевізійне мовлення компанії Disney — материнської компанії телеканалу ABC — через жарт ведучого. Хоча плановий перегляд ліцензії мав відбутися лише у 2028 році.

Як повідомляє Reuters, результати перевірки можуть призвести до анулювання ліцензій цих станцій на мовлення — такого рішення комісія не ухвалювала вже понад 40 років.

Речник Disney повідомив BBC, що ABC та її станції обслуговують громадськість відповідно до рекомендацій Федеральної комісії зі зв’язку.

У своїй заяві членкиня Федеральної комісії з питань зв’язку (FCC) від Демократичної партії Анна М. Гомес назвала розпорядження FCC «політичним трюком».

«Це безпрецедентний, незаконний крок, який ні до чого не приведе. Компанії повинні рішуче оскаржити це рішення. Перша поправка до Конституції на їхньому боці», — написала вона в X.

Цей крок зроблено на тлі того, як Білий дім продовжує тиснути на ABC, щоб звільнити Кіммела. Директор з комунікацій Білого дому Стівен Чунг заявив у вівторок, що Кіммела слід «ізолювати до кінця його життя».

Що відомо про жарт Джиммі Кіммела

Кіммел виголосив свій монолог 23 квітня в ефірі своєї програми Jimmy Kimmel Live! — за кілька днів до того, як стрілець прорвався на вечерю Асоціації кореспондентів Білого дому у Вашингтоні, де влаштував стрілянину, після якої довелося екстрено евакуювати президента Трампа, його дружину та інших топпосадовців США.

Оскільки таку вечерю зазвичай проводить запрошений комік, який відпускає жорсткі жарти на адресу гостей, Кіммел у своєму монолозі такого ведучого й зобразив. Зокрема, він пожартував, що Меланія Трамп «сяяла, як майбутня вдова».

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«Наша перша леді, Меланія, тут. Подивіться на Меланію, яка вона красива. Місіс Трамп, ви сяєте, як майбутня вдова», — сказав Кіммел.

Потім ведучий пройшовся по нещодавньому скандалу з президентом Трампом і картинкою-мемом, на якій той зобразив себе у вигляді Ісуса Христа.

27 квітня, через два дні після стрілянини, Дональд і Меланія Трамп закликали звільнити ведучого.

«Ненависницька та агресивна риторика Кіммела спрямована на те, щоб розділити нашу країну. Його монолог про мою сім'ю — це не комедія. (…) Такі люди, як Кіммел, не повинні мати змоги щовечора входити в наші домівки, щоб сіяти ненависть», — написала перша леді США.

Це не перший скандал через висловлювання ведучого. Попередній трапився у вересні 2025 року, коли він у своєму монолозі 15 вересня заявив, що «банда MAGA (протрампівський рух — ред.) відчайдушно намагається представити цього хлопця, який убив правого активіста Чарлі Кірка, ким завгодно, тільки не одним із них» і намагається «набрати на цьому політичні бали».

Кіммел також висміяв реакцію Трампа на вбивство інфлюенсера, показавши кадр, де президент, відповідаючи на запитання про те, як він сумує за загиблим, перевів розмову на будівництво нового бального залу в Білому домі.

Брендан Карр, призначений Трампом головою Федеральної комісії зі зв’язку (FCC), пригрозив вжити заходів проти телеканалу ABC та його материнської корпорації Disney через монолог Кіммела.

На ABC оголосили, що «на невизначений термін» призупиняють програму і вимагають від Кіммела вибачень і пожертвування організації Кірка Turning Point USA.

Однак на тлі великого суспільного резонансу представники Disney відновили шоу.