З приватним пляжем і озером. Джейсон Стейтем і Роузі Гантінгтон-Вайтлі витратили 25 млн фунтів стерлінгів на «будинок мрії» у Великій Британії

Актор Джейсон Стейтем купив розкішний будинок за 20 мільйонів фунтів стерлінгів на узбережжі Великої Британії разом зі своєю коханою, моделлю Розі Гантінгтон-Вайтлі. Про це повідомляє The Sun .

Зіркова пара, яка має восьмирічного сина Оскара та чотирирічну дочку Ізабеллу, придбала особняк із шістьма спальнями на півдні Англії. Сучасний новий будинок розташований на території площею 20 акрів.

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На території є власний приватний пляж, величезний будиночок на дереві, озеро для катання на човнах і ставок для купання у дикій природі. Будівельні роботи тривають уже деякий час, і, за оцінками експертів, на них вже витрачено п’ять мільйонів фунтів стерлінгів. Джейсон Стейтем і Роузі Гантінгтон-Вайтлі повернулися до Великої Британії на постійне місце проживання

58-річний Стейтем зібрав статки в 90 мільйонів фунтів стерлінгів завдяки таким фільмам, як Форсаж, Великий куш і Карти, гроші, два стволи. Актор заплатив за ділянку 20 мільйонів фунтів стерлінгів у 2024 році. У Стейтема також є нерухомість у Голлівуді та Корнуоллі.

Статки Роузі Гантінгтон-Вайтлі становлять 30 мільйонів фунтів стерлінгів завдяки співпраці з модними брендами M&S і Burberry, а також ролям у фільмах Трансформери 3 і Шалений Макс: Дорога гніву.

Пара разом з 2010 року, а у 2016 році вони заручилися. У 2020 році зірки продали свій будинок у Малібу. У 2024 Стейтем і Гантінгтон-Вайтлі переїхали до Лондона заради безпеки своїх дітей.