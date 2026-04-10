Після критики за російську символіку. Співак Джеймс Блант опублікував фото у шапці з тризубом

Британський співак Джеймс Блант, якого нещодавно розкритикували за фото у шапці з російським гербом, опублікував нову світлину — цього разу з українським тризубом.

На опублікованій світлині в Instagram, Блант позує у шапці з кокардою у вигляді українського тризуба.

«Маю нову шапку», — підписав знімок співак.

У березні українці розкритикували британського співака через фото у шапці-ушанці з російським гербом. Серед тих, хто засудив Бланта, була співачка Саша Кольцова (Крихітка). Вона назвала світлину «дешевою рекламою».

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«Як колишній солдат, ви навряд чи не усвідомлюєте, що є воєнним злочином. Як людина зі світу шоу-бізнесу, ви, безумовно, розумієте, як виглядає дешева реклама. А як британець, ви добре знаєте, якою мірою Велика Британія підтримувала боротьбу проти російської військової агресії. Чому?», — запитала Кольцова англійською мовою.

52-річний Джеймс Блант — один із найуспішніших британських музикантів, відомий своїми хітами You are Beautiful, Goodbye, my Lover. Його альбоми розійшлися понад 20 млн копій по всьому світу. Має пʼять номінацій на премію Ґреммі.

Блант також мав військову кар'єру — служив розвідником у кавалерійському полку Британської армії, а у 1999 році брав участь у місії НАТО під час війни в Косові. Він звільнився з армії у 2002 році, а вже у 2004-му став одним із найполярніших співаків.

На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Джеймс Блант підтримав українських музикантів із гурту Антитіла, присвятивши їм під час свого концерту пісню The Greatest.