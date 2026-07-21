«Ідеальний хлопчик». Дональд Трамп показав перше фото новонародженого сина Джей Ді Венса і Уши Венс

Президент США Дональд Трамп показав перше фото новонародженого сина віцепрезидента Джей Ді Венса і другої леді Уши Венс. Це вперше за 156 років людина, яка обіймає високу державну посаду в Сполучених Штатах, стала батьком під час служби.

На поширеній Трампом у Truth Social світлині позують шестирічний Вівек та чотирирічна Мірабель. Вівек тримає на руках молодшого брата — Алека Ніла.

«Вітаємо! Ідеальний хлопчик для чудової родини Венсів», — підписав фото президент США.

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Фото: Скриншот/Truth Social/NV

Алек Ніл Венс народився у неділю, 19 липня, у Національному військовому медичному центрі імені Волтера Ріда. За останні 156 років Венс став першим чинним високопосадовцем США, який став батьком під час обіймання посади. До цього віцепрезидент США ставав батьком під час служби у 1870-му році. Ним був Шайлер Колфакс.

Джей Ді — прихильник поглядів про збільшення народжуваності серед американців. З початком політичної кар'єри Венс висловлював занепокоєння щодо зменшення народжуваності в США. А у 2025 році, будучи віцепрезидентом, він заявив на мітингу проти абортів та заявив, що хоче, щоб у США народжувалося більше дітей.

Вони з другою леді, Ушою Венс, вже виховує трьох дітей: дев’ятирічного Юена, шестирічного Вівека та чотирирічну Мірабель.