Джей Ді Венс та Уша Венс вчетверте стали батьками: вперше за 156 років у чинного віцепрезидента США народилася дитина

Дружина віцепрезидента США Джей Ді Венса Уша Венс народила четверту дитину. Це вперше за 156 років людина, яка обіймає високу державну посаду в Сполучених Штатах, стала батьком під час служби.

Про появу на світ четвертої дитини Джей Ді Венс та Уша Венс повідомили у соцмережі, опублікувавши заяву, підписану ними.

Зазначається, що у подружжя народився син, якого назвали Алек Ніл Венс. «Ми раді повідомити, що наш хлопчик, Алек Ніл Венс, народився цього ранку. Уша та малюк щасливі та здорові, а наші діти дуже раді зустріти свого молодшого братика», — йдеться в заяві, опублікованій у неділю.

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Джей Ді Венс та Уша Венс подякували лікарям та персоналу Національного військового медичного центру імені Волтера Ріда, а також медичній команді Білого дому. Подружжя вже виховує трьох дітей: дев’ятирічного Юена, шестирічного Вівека та чотирирічну Мірабель.

Фото: Instagram slotus

Як повідомляє The Guardian, за останні 156 років Джей Ді Венс став першим чинним високопосадовцем США, який став батьком під час обіймання посади. До цього віцепрезидент США ставав батьком під час служби у 1870-му році. Ним був Шайлер Колфакс.

Зазначається, що Джей Ді Венс — прихильник поглядів про збільшення народжуваності серед американців. З початком політичної кар'єри у 2021 року Венс висловлював занепокоєння щодо зменшення народжуваності в США. А у 2025 році, будучи віцепрезидентом, він заявив на мітингу проти абортів та заявив, що хоче, щоб у США народжувалося більше дітей.