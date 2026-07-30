Долучився до гуманітарної місії. Американський актор Джессі Айзенберг відвідав Україну

Фото з Джессі Айзенбергом було опубліковано на сторінці благодійної ініціативи The Campfire Project в Instagram. Ця міжнародна ініціатива у сфері терапевтичного мистецтва (заснована американською акторкою Джессікою Гехт і продюсеркою Джені Герстен) реалізується в Україні у співпраці з польським фондом Fundacja Humanitarna Folkowisko.

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Джессі Айзенберг разом з іншими волонтерами та фахівцями у сфері психічного здоров’я відвідав село Нагачів на Львівщині. Місія, у якій бере участь Джессі Айзенберг, складається з двох етапів: тижневого терапевтичного мистецького табору для понад 70 дітей і підлітків (танці з урахуванням травматичного досвіду, арттерапія) та тренінгу Arts & Health Training in Humanitarian Contexts, що проводиться в партнерстві зі Всесвітньою організацією охорони здоров’я та Європейською комісією.

Раніше повідомлялося, що колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон представив документальний фільм про російсько-українську війну, задля знімання він здійснив неофіційний візит безпосередньо до зони бойових дій.