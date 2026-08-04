«А що було б, якби бомбили Нью-Йорк?». Голлівудський актор Джессі Айзенберг пережив російську атаку по Львову

Голлівудський актор Джессі Айзенберг, який перебував в Україні з волонтерською місією, став очевидцем російської атаки по Львову 30 липня. Зірка фільмів Ілюзія обману та Соціальна мережа був глибоко вражений ситуацією.

Через повітряну тривогу, яку оголошували в ніч на 30 липня, Джессі Айзенбергу довелося спуститися в укриття. Про це йдеться в репортажі ТСН.

«Нас розбудила тривога, ми спустилися в укриття, а зранку я побачив наслідки обстрілу. Це було спустошливо, жахливо, обурливо і трагічно. І я подумав, що було б, якби бомбили Нью-Йорк? Якби бомбили мій будинок? Бо Львів дуже нагадав мені місто, в якому я живу. Це просто розбиває мені серце», — емоційно поділився Айзенберг.

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Відомо, що актор навідався в Україну разом із дружиною Анною. У межах благодійної ініціативи Campfire Project, яка спеціалізується на організації терапевтичних мистецьких активностей, вони спільно з польсько-українською організацією Folkowisko організували табір для українських дітей.

Упродовж тижня голлівудський актор з командою художників, арттерапевтів та психологів працював у селі на Львівщині з понад 70 дітьми, які постраждали від війни. У програмі табору були заняття з танців, образотворчого й театрального мистецтва та психологічні консультації. Як зізнався сам Айзенберг, він упродовж року вивчав кирилицю, щоб читати репліки українською мовою під час дитячих вистав.

Цікаво, що нещодавно Джессі та його дружина отримали польське громадянство. Актор розповідав, що свого часу його родина пережила Другу світову війну у Львові. Там його двоюрідну родичку врятувала католицька сім'я, тож він відчуває свій обов’язок зробити щось позитивне для людей, які переживають війну.