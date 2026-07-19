Відпочинок на яхті та покази у Парижі. Дженніфер Лопес показала свої канікули із сестрою Ліндою в Європі

Після грандіозного весілля Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі у Нью-Йорку Лопес вирушила до Франції, де разом із сестрою відвідала покази у межах Тижня високої моди у Парижі. Молодша сестра Джей Ло Лінда (журналістка, письменниця та продюсерка), також відсвяткувала свій день народження в Парижі. Згодом Лопес вирушила до Великої Британії на чоловічий фінал Вімблдону.

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Після Лондона Лопес з’явилася на показі модного дому Dolce & Gabbana Alta Moda на Сицилії, а також виступила на афтепаті у розкішних образах, які створили спеціально для неї Доменіко Дольче та Стефано Габбано. На одному з фото Лопес позує під час морської прогулянки на яхті, а на іншому — зображена разом із сестрою Ліндою під час розмови у ванній кімнаті. Під час цієї подорожі Лопес завчасно відсвяткувала свій день народження. 24 липня Джей Ло виповниться 57 років.

Дженніфер Лопес в Італії / Фото: instagram.com/jlo

Дженніфер Лопес з сестрою Ліндою / Фото: instagram.com/jlo

Фото: instagram.com/jlo

Фото: instagram.com/jlo

Фото: instagram.com/jlo

«Подорож сестер на спільний день народження — це завжди чудова ідея! Я люблю тебе, Лінні! З днем народження!» — підписала Лопес серію яскравих кадрів із відпустки в Європі.