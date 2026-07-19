«Її вплив на світ музики був колосальним». Померла басистка рок-гурту L7 Дженніфер Фінч

Пішла з життя Дженніфер Фінч, басистка рок-гурту L7. Артистці було 59 років. Ікона року 90-х померла всього за кілька днів після того, як публічно повідомила про боротьбу з агресивною формою раку мозку. Про це повідомляє Page Six .

«З глибоким сумом повідомляємо про смерть нашої партнерки, сестри, доньки та подруги Дженніфер Фінч. Вплив Дженніфер на світ музики був колосальним, а її вплив на наші життя — ще значнішим. Ми цінуємо проявлений інтерес і співчуття та дякуємо всім за теплі слова. Просимо дати нам можливість пережити цей важкий час наодинці», — йдеться у заяві рідних Фінч.

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Усього чотири дні тому Дженніфер Фінч публічно повідомила про боротьбу з агресивною формою раку мозку. Вона перенесла кілька операцій. Фінч мала приєднатися до своїх колег із гурту під час їхнього туру The Last Hurrah наприкінці цього року. Учасниці гурту L7 Доніта Спаркс, Сьюзі Гарднер і Деметра Плакас розповіли, що Фінч закликала їх продовжити тур Last Hurrah. Їхні завершальні виступи у США відбудуться у жовтні.

У 1990-х роках гурт L7 перебував в авангарді рухів гранж і riot grrrl, поряд із такими колективами, як Nirvana та Bikini Kill. Вони потрапили до чартів із хітом 1992 року Pretend We’re Dead, однак до 2001 року їхня популярність у чартах знизилася, і гурт оголосив про «безстрокову перерву». Учасниці L7 возз'єдналися у 2014 році й відтоді регулярно гастролюють, виступаючи як із сольними концертами, так і на фестивалях у Великій Британії, Європі, США та Австралії.